Nicolás Muñoz espera el alta y quiere jugar el clásico nacional

El domingo pasado Nicolás Muñoz sufrió un golpe en la cabeza durante la derrota con Limeño (2-0), tuvo una cortada y completó el duelo con un vendaje. Sus deseos por ayudar a su equipo superaron en ese momento todo dolor y preocupación por su salud.

Ya a mitad de semana, Muñoz está por cumplir la incapacidad que recibió y habló en exclusiva para Deportes Grupo LPG sobre sus deseos de estar en el clásico nacional contra FAS, el domingo en el Barraza.

Todo dependerá del alta médica que espera este jueves y que el técnico Daniel Messina lo incluya en la convocatoria para que le retiren los cuatro puntos de la cabeza.

"Me voy sintiendo muy bien, mejor de lo que esperaba y ahora solo estoy esperando poder recibir el alta médica para poder entrenar y saber si puedo estar para el clásico nacional".

"Tres días de incapacidad me dieron y he tratado de moverme un poco para no estar parado. He estado yendo a los entrenos con trabajo diferenciado, combinado con el gimnasio y no tenido mayores problemas. Este jueves espero reintegrarme con los compañeros'', comentó Nico.

En la acción donde sufrió un golpe accidental del portero de Limeño, Manuel González, Muñoz recuerda que "a Meme no lo vi, mi idea era anticipar a uno de los centrales, ganarle la pelota pero de repente sentí un golpe en la frente. Sabía que no estaba bien y que me había cortado porque vi la sangre".

Muñoz agrega que "por tener la sangre caliente en ese momento no sentí mareos pero quise seguir jugando. El profesor Messina me preguntó varias veces cómo me sentía, si tenía ganas de vomitar, pero me dejó en el campo porque quería ayudar a mis compañeros".

Nico, al pensar en esa acción donde tuvo un corte profundo en la cabeza, entiende que "son riesgos que se toman en un partido de fútbol, tenía muchas ganas de jugar y tratar de ayudar al equipo a ganar y me sentía bien, de pronto lo ideal habría sido salirme y descansar por el tipo de golpe y no fue lo que hice".

"Creo que me ganaron las las ganas de ayudar a mis compañeros. Es un sentimiento cuando amas el fútbol y los colores, no cualquier cosa te saca del partido".

¿CRISIS EN EL NIDO?

Al ser consultado si el bache actual de Águila amerita el calificativo de crisis, respondió que "estamos en una situación incómoda, no lo vemos como una crisis aunque es increíble que no hayamos podido anotar todavía en estos tres partidos. No es que no se intente, hemos tenido oportunidades, los porteros y los palos no lo han permitido".

El juego contra FAS, el domingo en el estadio Barraza, es muy esperado en el club emplumado: "Es una semana diferente la del clásico, se siente el ambiente, esa alegría, ese deseo de hacer bien las cosas y así lo estamos viviendo, mis compañeros están concentrados, sería lindo salir de esta zona incómoda y enmendaríamos lo malo que hemos tenido para tomar de una vez la curva ascendente que queremos".

Reiteró además que "yo quiero estar en el clásico, dependo del alta médica y si el profe me incluye en su lista de convocados, el domingo por la mañana me retiran esos cuatro puntos de la cabeza. Si no, será hasta el lunes o martes", indicó.