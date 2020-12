Nicolás Muñoz está más cerca del récord de Williams Reyes

Nicolás Muñoz le dio este sábado el empate al Águila en el partido ante Atlético Marte y por el momento el delantero panameño retoma el liderato de goleo individual del Apertura 2020, a la espera de lo que suceda la tarde de este domingo en el cierre de la fecha 5 de la segunda vuelta.

Fue el séptimo gol de Muñoz en el Apertura 2020 y se acerca más al récord de 294 goles de Williams Reyes.

Muñoz llegó a 285 y está a solo nueve tantos de igualar la marca de Williams Reyes, futbolista de 44 años y que actualmente milita en la segunda división con el Aspirante de Jucuapa.

Nicolás Muñoz firmó el 2-2 y evitó la derrota del Águila contra Marte en el estadio Juan Francisco Barraza. El goleador canalero de 38 años también falló un penalti en el juego al minuto 42.

Sobre el liderato de goleo del Apertura 2002, Nicolás suma 7 dianas y tiene como escoltas a Juan Carlos Portillo, de Alianza, con 6 tantos y a Ovidio Lanza, de Jocoro, también con 6 anotaciones.

"Sería algo extraordinario para mí si llegara a pasar en este torneo (superar a Williams Reyes), yo no sé cómo me acerqué tanto a una cifra que por años la vi muy lejos, miro hacia atrás y no lo puedo creer. Sería el punto de retirarme tranquilo con la satisfacción de que valió la pena tanto esfuerzo y me iría tranquilo del fútbol", expresó Nicolás Muñoz al Güiri Güiri al Aire en octubre pasado sobre el récord de goleo.

En el caso de Reyes, jugador originario de la Ceiba, Honduras, marcó 294 goles en 634 partidos en primera división.

Respecto a esa charla, Nicolás Muñoz confirmó que aprendió mucho de Reyes. "Cada vez que meto un gol de cabeza yo le digo a mis compañeros que lo hice a lo Williams Reyes, el Viejo no falla. Hay un respeto mutuo y una gran admiración por él. Me da gusto que esté activo y esté metiendo goles".

Williams Reyes fue figura goleadora en los equipos Dragón (dos veces), FAS (dos veces), Isidro Metapán, Águila, Juventud Independiente, Luis Ángel Firpo y Chalatenango entre el 2000 y el 2017.