Nicolás Muñoz, incapacitado por tres días

Nicolás Armando Muñoz Jarvis, atacante del ex campeón Águila deberá guardar reposo las próximas 72 horas luego que el pasado domingo por la noche en San Miguel le suturaran la herida sufrida en su cabeza en el partido de liga ante Municipal LImeño en Santa Rosa de Lima y que significó derrota para el plantel naranja y negro en el marco de la jornada tres del torneo Clausura 2020.

El ariete panameño salvadoreño sufrió el percance en el primer tiempo tras chocar con el portero de Limeño, Manuel González y llevarse la peor parte del choque por el portero migueleño a tal grado que debió salir del campo de juego para colocarle un vendaje sobre su cabeza para poder terminar el partido.

La dirigencia emplumada informó a través de un comunicado oficial el parte médico de la lesión sufrida por el goleador histórico de Águila al detallar que “Nicolás Muñoz sufrió un trauma craneoencefálico leve, con heridas en la región frontoparietal derecha, de más o menos 4 centímetos de largo por 2 centímetros de profundidad, sangrante, sin pérdida de la conciencia, sin vómito ni mareo.

El informe médico también explica que Muñoz recibió cuatro puntos de sutura y le recomiendan tres días de reposo, curación diaria, analgésicos y retiro de puntos en siete días”, expresa el comunicado de los aguiluchos.

Al respecto, Nico Muñoz dijo al final del partido que “en términos generales me siento bien, pudo haber sido peor, la verdad agradecido con Dios por no haberme sentido mal tras el choque que tuve y provocarme esta rotura que la verdad ha sido grande y esperando que me atiendan pronto para poder recuperarme y jugar lo más pronto posible”, afirmó.

Sobre la acción donde el portero González chocó con su codo la cabeza del golador sureño, Muñoz admite que “fue una jugada circunstancial, salté buscando la pelota cuando se produce el choque con Meme (González). Sentí el golpe y caí, sentí que me había dañado la cabeza porque sentí que choqué con el hueso de Meme y que me la había roto y por eso esperé hasta que llegaran a auxiliarme", comentó el Hombre Gol del torneo anterior.

"La verdad fue un momento tenso para mí, esperaba lo peor, que me hubiera abierto más la cabeza, que el corte fuera profundo, pero no, a Dios gracias solo fue un corte superficial sobre el cuero cabelludo el que se abrió pero profundo (dos centímetros), me asusté al ver sangre en mi cabeza pero solo ha sido el susto”, admitió.

Sobre la derrota ante Limeño y ratificar el bache negativo que el equipo pasa por la falta de gol, Nicolás aseguró que “son situaciones que te pone el fútbol, los que tenemos más tiempo de jugar al fútbol sabemos que son situaciones normales dentro del fútbol que aparecen y sabemos cómo manejarla, no es falta de trabajo o que no lo intentemos, en el juego ante Limeño tratamos de buscar la portería. Por allí nos hace falta serenidad cuando rematamos a portería, ese poquito de suerte que se necesita para anotar y sabemos que cuando lo anotemos vendrán más goles”, indicó.

“Vamos a ver si regresamos pronto a la canchas, no soy de los jugadores que les gusta el reposo médico, sé que son tres días que me han dejado, veremos mañana (martes), por allí retorno a los entrenos por la situación que vive el equipo y porque no me quiero perder el clásico el domingo ante FAS en casa”, acotó.

