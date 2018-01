Nicolás Pacheco seguirá en el FAS, pese a injerencia de sus familiares

El portero Nicolás Pacheco confirmó su continuidad en el FAS con miras al Clausura 2018, luego de aparecer en la lista de transferibles al término del campeonato pasado.

La semana pasada el golero nacional figuró entre los transferibles, luego de que el cuerpo técnico tigrillo mostrara su incomodidad por la injerencia de sus familiares en algunas decisiones del club santaneco.

Aquí podés ver lo que dijo el técnico del FAS sobre la familia de Pacheco: "Los padres se meten en algunos temas"

“Estoy bastante bien. He hecho ya el reacondicionamiento físico. Estoy contento y quiero hacer las cosas bien. Desde el 25 de diciembre me dijeron que me quedaba en el equipo y ahora me he presentado”, manifestó Pacheco.

El guardameta santaneco sostuvo que el incidente entre el cuerpo técnico santaneco y sus familiares es cosa del pasado, por lo que aseguró que se enfocará nada más en la parte deportiva.

“No tengo nada que opinar al respecto. El cuerpo técnico sabe sus decisiones. Igualmente, las pláticas que tuvimos ayudó a resolver todo. Estoy enfocado en el torneo y quiero dejar atrás lo que ha pasado”, comentó el guardameta tigrillo.

Pacheco es uno de los jugadores de la casa santaneca. Llegó procedente de la reserva asociada y aunque ha visto pocos minutos, se ha mantenido luchando por un puesto. De momento ya suma tres años en FAS.