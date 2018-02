Niño salvadoreño recibió regalo de estrella del Real Madrid

"Todavía no lo puedo creer. Le grité y me tiró el gorro", dijo Samuel Díaz, quien hizo realidad su sueño de tener un recuerdo de uno de los jugadores del primer equipo del Real Madrid. Este pequeño alumno de Fundamadrid no olvidará jamás el gesto del volante español.

Corría la segunda parte cuando Isco salió a calentar. Samuel, como el resto de chicos, comenzó a corear el nombre de Isco. Cuando estaba a punto de entrar, el madridista volteó a ver a Samuel, le sonrió, guiñó el ojo y le lanzó su gorro ante la alegría del resto de becarios.

Isco sonríe a la grada antes de entrar y le regala el gorro a Samuel Díaz @elgraficionado de Fundamadrid. pic.twitter.com/5tlKahfNZO — Josué Valiente (@JosueValiente47) February 10, 2018

"Qué rico le huele el pelo", decían entre risas mientras uno a uno se pasaban el gorro de Isco. Esta fue la anécdota de la noche en la visita de los becarios de Fundamadrid a la capital española.

Así vivieron la experiencia, tan cerca de sus ídolos que pudieron ver a pocos metros el ingreso y salida de los merengues.

Los becarios, en un área exclusiva del Bernabéu. /Josué Valiente.

Bale sustituye a Marco Asensio. Foto Josué Valiente.