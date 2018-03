No debería pasar susto

Lee también

El Barcelona buscará hoy un pase sin sustos para las semifinales de la Copa del Rey, en el partido que le medirá a la Real Sociedad en el Camp Nou, donde defenderá la valiosa renta 1-0 conseguida en la ida.Entonces, el conjunto azulgrana apeló al pragmatismo para llevarse tan jugoso triunfo en un torneo como la Copa. Cambió brillantez por efectividad y venció en un campo donde no ganaba desde 2007. Ahora pretende refrendar su clasificación, y a ser posible sin sobresaltos.“El estado de ánimo es el óptimo. Y es el mismo que veo desde principios de temporada. Los resultados lo único que hacen es reforzar este optimismo. En Liga debemos seguir presionando. La Copa es atractiva y queremos seguir en ella”, reflexionó ayer Luis Enrique, entrenador del Barcelona.Pero el equipo azulgrana no espera un partido plácido, pues la Real Sociedad no bajó los brazos y peleará hasta el final, como ya hizo en la ida. Además, tiene fútbol y jugadores lo suficientemente contrastados como para disputar la clasificación.Así lo espera Luis Enrique: “La Real juega con el mismo concepto en casa y fuera. Harán presión alta en nuestro inicio. Si lo superamos, tendremos más opciones de pasar la eliminatoria”.La mayor duda en el Barcelona está en saber quién ocupará el puesto de medio centro para suplir a Sergio Busquets, con un esguince de tobillo. Ivan Rakitic y André Gomes son las opciones, aunque Luis Enrique también podría utilizar a Javier Mascherano.Lo que parece intocable es el tridente ofensivo compuesto por Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez, protagonistas del triunfo 4-0 del Barcelona en el campo del Éibar en la última jornada de la Liga. Marcó cada componente de la llamada “MSN”, cada vez más afinada.La Real Sociedad visitará el Camp Nou con la obligación de marcar y de guardar su portería, algo nada sencillo en el terreno azulgrana. Pero su técnico, Eusebio Sacristán, cree que es posible voltear la eliminatoria.“Confiamos en nuestras posibilidades, nos motiva mucho poder pasar a ‘semis’. Estamos convencidos de que podemos ganar allí”, afirmó ayer el entrenador del conjunto vasco.Para el encuentro de Copa, Eusebio no podrá contar con Joseba Zaldúa ni con David Concha, ambos lesionados.“Zaldúa era una baza que teníamos muy en cuenta para este partido, aunque tenemos claro que la gente que ha ido entrado lo ha hecho bien. Me da tranquilidad y seguridad, ya que hay otros compañeros que han demostrado un nivel de rendimiento alto”, explicó el preparador realista.