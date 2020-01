"No es normal que centroamericanos vengan al fútbol de Sudamérica"

En los últimos dos cierres de año, el timonel argentino Cristian Díaz tuvo motivos de sobra para celebrar. En diciembre de 2018 se agenció el título con Santa Tecla, ante Alianza. Y un año después, festejó la corona con Jorge Wilstermann, de la primera división de Bolivia.

Desde Argentina, justo antes de regresar a Bolivia, Díaz habló con Deportes Grupo LPG sobre su paso por el balompié boliviano, la llegada de Roberto Domínguez y Erick Rivera a la liga de ese país y de las deudas que la dirigencia de Tecla aún tiene con él.



¿Cómo vivió este primer título en Bolivia?

Cuando se hacen las cosas bien, con esfuerzo y responsabilidad, los logros deportivos llegan. El fútbol no es una ciencia exacta, matemática, pero el trabajo y hacer una buena familia, como fue el caso de Santa Tecla cuando estuvimos, posibilita tener la oportunidad de obtener un logro deportivo que siempre es tan bonito.

Ahora tengo la confianza para continuar, estamos viendo la posibilidad de traer algún refuerzo que nos mejore el plantel. Tenemos un semestre en el que vienen el torneo local y Copa Libertadores.

En diciembre 2018 festejó con el Tecla la corona del Apertura y un año después consigue el título con Jorge Wilstermann. ¿Solo estos dos logros tiene fuera de Argentina?

Y la Copa El Salvador 2019 también es mía. La ganamos con el profesor Gastón Ramondino (preparador físico). Fernando Quintanilla no pudo jugar el último partido, pero igual es campeón de esa copa.

Van al fútbol de Bolivia los jugadores salvadoreños Roberto Domínguez y Erick Rivera. ¿Cree que les será fácil adaptarse o todo lo contrario?

Si cada uno de ellos es profesional, se entrega al máximo, trabaja de buena manera, sí. Si se comprometen con el trabajo con el esfuerzo, será para ellos una buena oportunidad que se les abre. También ellos podrían abrir una puerta para colegas, son embajadores de sus colegas salvadoreños.

"Tienen que tratar de aprovechar esta oportunidad, porque no es normal que el futbolista de Centroamérica, en este caso salvadoreños, venga al fútbol de CONMEBOL".

No es sencillo, ya pasó con Bryan Tamacas el año pasado, que se fue a Luqueño, de Paraguay. Ahora pasa con Rivera y Domínguez.

¿Qué cree que pudo haber complicado a Bryan Tamacas en el balompié guaraní?

Después volvió a Santa Tecla, pero para mí no tenía que haber vuelto, no por Santa Tecla, sino por tratar de sostener lo que había tenido afuera. Le había costado salir, volvió y tuvo la desgracia de lastimarse de gravedad, evidentemente no ha sido el mejor año de Bryan, pero bueno, todo eso pasa. Hay que aprender de las decisiones que uno toma y no arrepentirse, son situaciones fortuitas, accidentes. Es lo que le pasó a Bryan.

Su salida de Santa Tecla fue en marzo 2019. ¿Quedaron deudas de Santa Tecla con usted?

Sí. Firmé un finiquito con Guillermo Figueroa. Yo me fui con rapidez y firmamos un finiquito contra confianza. En el finiquito decía que Santa Tecla no nos debía, pero obviamente que había una deuda de un salario y medio. El segundo semestre de 2018 fue muy mal gestionado. Si bien logramos ganar la copa, hubo una promesa de Guillermo Figueroa de pagarnos. Estuvimos en contacto telefónico cuando Figueroa decidía atender el teléfono.

"Desgraciadamente para nosotros es un dinero que se ha perdido, es algo que nos hemos ganado con el profesor Gastón en muy buena ley".

... Si mañana sale Guillermo Figueroa a decir lo contrario, él sabe que miente. Lo sabe él, su hermano Armando y la cúpula directiva. Estaría bueno que lo sepa toda su familia que el nombre de Guillermo no es tan bueno como se dice. Estamos hablando desde el plano como dirigente.

¿Ha valorado la posibilidad de tomar acciones legales en contra de Santa Tecla?

No puedo, porque he firmado un finiquito que dice que no se me adeuda nada. Sé que algunos dirigentes se enojaron con nuestra salida prematura del equipo, pero hoy deben estar, seguramente, valorando el trabajo que hemos hecho. Salir campeón no es fácil, es un trabajo de todos y se necesita de un grupo comprometido al 100 por ciento y cuando eso no ocurre, es muy difícil que se logren cosas.

Cristian Díaz (derecha) junto a Wilma Torres y la copa del Apertura 2018, ganada al Alianza.

¿Siente en que en Santa Tecla traicionaron su buena fe después de que usted firmó el finiquito?

Yo me fui y no tenía nada firmado con nadie, que era lo que se especulaba. Llegué al lugar de destino (Perú) y las cosas no fueron como pretendíamos, pero consideramos que teníamos que correr ese riesgo que pensamos que podía ser mejor. Ese fue el proceder.

El destino no prosperó, pero siempre fuimos con la verdad. Gracias a Dios, luego la vida nos dio la posibilidad de trabajar con Jorge Wilstermann, con un semestre maravilloso. A veces, la vida te recompensa cuando gente que dice ser buena se porta mal con vos. Ese fue el caso de Guillermo Figueroa y la comisión directiva de Santa Tecla. Mostraron quiénes eran, malas personas.

Gerson Mayén también firmó finiquito para quedar libre e irse a jugar a otra liga, pero quedaron montos pendientes con él. ¿Cree que se viene un desmoronamiento financiero para el plantel tecleño?

Yo me fui sin percibir un mes y medio de salario, pero nada. Ojalá que, para bien del club, la gente que ha tomado las riendas tenga la capacidad de hacer las cosas bien.