"No estoy pidiendo dinero que no me pertenece"

José Martínez, exdirector deportivo del Audaz, equipo que no se ha inscrito federativamente y cuyo plazo expiró ayer martes, denunció en el programa de EL GRÁFICO Güiri Güiri al Aire que no se le canceló aún la deuda de un mes y 15 días, más dinero que él puso de su bolsillo a beneficio de la institución.

"Me llamaron (el martes por la tarde) que me iban a cancelar. Me regresé a las 7:30 de la noche (de la FESFUT). Me dijeron que tenían un cheque prefechado y yo les pedí que el pago fuera en efectivo. Luego me dijeron que me daban un cheque y que lo reservara", indicó el exfutbolista.

Martínez, quien se metió de lleno en la parte administrativa del conjunto apastepecano en la administración de Roberto Campos en el certamen pasado, denunció que, aparte de la deuda de un mes y medio que tienen con él, tampoco respondieron por gastos de bolsillo que él acarreó por el equipo.

"Me metí más en la parte administrativa. Yo no manejaba un cinco del equipo, no tenía esa responsabilidad, pero poco a poco me la fueron dando, hasta tener el control total de la parte económica. Se hicieron mal las cosas: se pagaba por un lado, por el otro, por las necesidades de los jugadores", dijo.

Y agregó: "Cometí el error de poner dinero de mi bolsa. Cuando fue la cuarta cuota de inscripción, el licenciado (Roberto) Campos andaba fuera de San Salvador, él me preguntó que si tengo dinero y puedo pagar, le dije que sí. Di 1 mil dólares".

Asimismo, el exdelantero del balompié nacional indicó que "luego, un jugador tuvo un accidente y me pidieron que le ayudara con 15 días (de pago). Yo no tenía y me dijeron que diera una semana".

MAL TRATO

Martínez también lamentó el trato que ha recibido por el último con el que la dirigencia quiso arreglar el tema salarial, en el que incluso, afirmó, le ofrecieron menos de lo que le adeudan.

"No me siento nada a gusto. Ayer (martes) fue uno de los días más incómodos. Seguimos ensuciando al fútbol y lamento este tipo de acción. Tuvieron una cantidad de tiempo necesaria para solventar a los jugadores y llego a la necesidad de escribir, de hacer público que estoy a la espera para solucionar este inconveniente", expresó.

"Me querían dar cheques prefechados, luego me querían dar menos y luego empezaron a calificarme de ser un tipo de persona que a mí me molesta", reclamó.

Sobre montos económicos, Martínez reveló que, "meses de salario, en relación a lo que venían pagando, me debían únicamente un mes 15 días. Cuando tuve que poner del club, no se me reintegró. En una ocasión pagué una cena en San Miguel de mi tarjeta".

El Audaz, a falta del finiquito de Chepe Martínez, no pudo inscribirse la tarde del martes, aunque, a diferencia del Pasaquina, que perdió la categoría por falta de solvencias de pago a jugadores y cuerpo técnico, la dirigencia coyotera no se ha pronunciado en torno a si se quedaron sin la categoría.