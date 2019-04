"No hemos venido a vender humo al Chalatenango"

El AD Chalatenango, dirigido por Álvaro Misael Alfaro, busca afianzarse en la casilla cuatro, para ir desde ahí a cuartos de final. Pese a los líos financieros con los que ha lidiado, el DT ha logrado sacar adelante a la representación norteña.

El exportero de selección nacional asegura que tener un buen grupo es una de las claves para el éxito del equipo chalateco.

¿Cómo evalúa este buen momento de Chalatenango en la competencia?

Pese a que nos ha pasado factura a veces el tema del salario, hemos salido adelante. La poca gente que aún cree en el proyecto de trabajo que se está realizando está cerca. Hay que resaltar todo eso. En lo futbolístico, gracias a Dios, hemos tratado de cumplirle a cabalidad a nuestra afición. Vamos paso a paso.

¿Cómo motivar a un grupo de jugadores sin que el salario esté a tiempo?

Es complicado, porque yo creo que el equipo hace el máximo esfuerzo por sobresalir en circunstancias difíciles, pero cuesta lidiar con lo económico. Pero tengo un grupo comprensible, maravilloso, del que no me puedo quejar. Este grupo me ha acuerpado futbolísticamente. Eso no tiene precio. Me siento honrado por estar en una institución como esta. Estoy agradecido con el doctor Rigoberto Mejía, presidente de Chalatenango, por darme la oportunidad. Hemos pasado momentos difíciles, pero él ha tratado de ayudar.

¿El buen trato al balón ha sido la clave desde lo futbolístico?

Creo que lo más importante siempre es que se tenga la pelota, que haya muy buena finalización, que tengamos un repliegue defensivo rápido. Creo que ahora estamos entre los equipos que menos goles ha recibido. Esperamos poder sostener este momento y poder terminar en una buena posición.

¿Boris Morales y Cristian Gil son los que más han destacado en el torneo?

Nombrarte a dos sería injusto. Para mí es el equipo completo el que ha destacado. Hemos hecho del equipo una familia y siempre hay dos o tres molestos por no jugar, pero eso a uno le agrada. Tienen que esforzarse, tienen que luchar para ganarse el puesto. La camisa hay que sudarla y se cuida.

Misael Alfaro también habló del cierre de torneo y la liguilla:

El torneo está a punto de cerrar su fase regular. ¿Cree que Chalatenango culminará en primer lugar?

La verdad es que la fe y la confianza la tenemos. Todo depende de nosotros. No dependemos de nadie más, así que esperamos poder cerrar en una posición óptima, que es la cuarta. No hemos venido a venderle humo al dirigente de este equipo. Hemos venido a ofrecer trabajo y sacrificio. Primero, en el torneo pasado, se hablaba de salvar al equipo del descenso. Lo hicimos y lo llevamos a los cuartos de final. Ahora ya estamos de nuevo ahí, pero vamos paso a paso. Ojalá que podamos cerrar cuartos. Queremos darle esa ilusión a este pueblo que es lindo.

¿Le es indiferente desde ya el rival que le toque a Chalatenango en cuartos de final?

Si vos tenés para ser campeón, tenés que ganarle al que sea. No podemos estar en que yo quiero a uno o a otro. Ya les dije a los muchachos que con quien nos toque, tenemos que ir a nuestra final. Cada juego será una final y vamos a llegar hasta donde Dios lo permita.