“No importa si ganamos por la mínima”

Milton Molina, capitán de Isidro Metapán, celebró el segundo triunfo consecutivo de los suyos: “Es importante porque nunca dejamos de insistir. Siempre buscamos la portería de ellos, hasta que lo conseguimos”.“No importa si los delanteros no marcan o si solo ganamos por la mínima, siempre y cuando no nos metan goles estaremos tranquilos”, consideró el capitán calero.Mientras, del lado escupefuego, Nelson Ancheta, técnico de Dragón, salió inconforme con el resultado. Como es habitual en el entrenador nacional, el timonel la arremetió contra el juez German Stanley Martínez.“No pitó parejo. Le reclamaba que no ocupó la misma vara para nosotros. A (George) Welcome lo molieron a machetazos y el árbitro no las pitaba”, mencionó Ancheta.