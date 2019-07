"No podemos pensar en tirarnos atrás"

El volante de la selección nacional sub-23 Wálter Chigüila, indicó que en el grupo hay mente positiva para el segundo compromiso ante los de la "Marea Roja", dirigidos por Julio y Jorge Dely Valdés.

"Todos estamos con ese mismo objetivo, que es superar esta ronda. Lo hemos trabajado como tal. Acá no hay tiempo para descansar . Incluso, llegando de Panamá nos vinimos para la concentración de una vez. Acá nos hemos tomado en serio esta eliminatoria", apuntó el volante de Águila.



Comentó que "en la ida sacamos un resultado que ahora nos tiene con vida. No podemos pensar en que nos vamos a tirar atrás y que con el empate de 0-0 estamos en la otra ronda. Tenemos que pensar para este juego de vuelta en que no nos anoten gol y nosotros marcar otro que nos dé esa confianza. Hay que imponer nuestro ritmo. Si nos confiamos por ese gol que tenemos ahora, todo nos puede jugar en contra", apuntó Chigüila en charla con este medio.

Venta de boletos y apertura de puertas del domingo 21 de julio 2019 en el Estadio Cuscatlán. pic.twitter.com/zBF8OYC3Xr — La Selecta (@LaSelecta_SLV) July 19, 2019