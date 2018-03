No pudieron hacerse daño

Lee también

UES y Alianza empataron el sábado pasado 0-0 en la fecha inaugural de la Copa Fedecrédito 2017, en el grupo 2 de la zona centro, en categoría sub-17, que se celebró ante regular cantidad de aficionados en el estadio Héroe y Mártires 30 de julio de 1975, de la ciudad universitaria.El encuentro mostró dos facetas diferentes en su desarrollo, con un UES más centrado, durante el primer tiempo, en hacer un buen traslado de la pelota sobre el césped de la cancha universitaria, que al final de los 90 minutos pasó su factura a los 22 jugadores que terminaron con problemas musculares por el esfuerzo realizado sobre la gramilla crecida.Pese a ello, los pupilos del académico Santiago Iraheta nunca lograron llevar verdadero peligro sobre la portería aliancista defendida muy bien por Cristian Rivera, y terminó el primer tiempo encimado sobre la parcela sur de los albos, que nunca fueron capaces de asustar la meta de Rodrigo Pérez, ya que sus atacantes, Carlos Ávila y Luis Sosa, nunca lograron superar la línea de tres zagueros de los universitarios.Para el segundo tiempo los papeles cambiaron y fue Alianza el que tomó la iniciativa por abrir el marcador. A pesar de que se quedó en ventaja numérica desde el minuto 67 de juego, tras la expulsión por doble amarilla del volante Jaime Sebastián Martínez, los albos no supieron romper el cerco defensivo escarlata, que renunció por completo al ataque.José Pérez al 80’ pudo haber roto el empate cuando tomó una pelota mal rechazada por la zaga puma, pero su derechazo estremeció el poste izquierdo de la meta roja.Al final del cotejo, Iraheta afirmó: “El empate lo considero justo, ya que la calidad del rival no se discute, es uno de los favoritos del torneo y logramos con un hombre menos salvar por lo menos el empate”.Por su parte, Adonai Martínez, técnico albo, externó: “Siempre es bueno comenzar un torneo no perdiendo y sacando un punto de visita ante un rival que metió mucha pierna fuerte en una cancha que es una de las mejores del país, pero que estaba muy alta ya que pasó su factura a los jugadores, pero me voy tranquilo”.