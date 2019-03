Darwin Cerén, futbolista del Houston Dynamo, trabaja desde el lunes con la selección mayor. Este sábado, ante Jamaica, volverá a disputar un partido de competencia con la Azul.

Antes de volver al equipo nacional, en amistoso ante Haití en noviembre de 2018, el volante tuvo que pagar tres partidos de suspensión. Por esa razón no pudo estar en los enfrentamientos ante Montserrat, Barbados y Bermudas.

A su retorno del equipo nacional, Cerén tiene un discurso unificador para todos los sectores cercanos a la Azul. Confía en que el plantel podrá sacar adelante la encomienda de clasificar a la Copa Oro.



Se viene el juego contra Jamaica para este sábado. ¿Con qué expectativas llegará para ese choque, que es de ganar o ganar?

Creo que en ese juego contra Jamaica tenemos que sacar un resultado positivo, ganar. Sabemos que es la única manera para poder aspirar a la Copa Oro, que es el torneo en que queremos estar. Solo queda dar todo en ese partido, dejar hasta la vida ahí, si se puede. Es un partido que va a marcar si vamos a estar en la Copa Oro. He tenido la oportunidad de platicar con algunos de compañeros de selección sobre ese tema y todos coincidimos que hay que dejar la vida. No puede ser que dejemos ir esa linda oportunidad de asistir a Copa Oro, que es un torneo que le va a servir a muchos compañeros para mostrarse y tener otras oportunidades o tener el privilegio de poder jugar afuera del país.

¿Cómo llegarán como grupo para el juego ante los "Reggae Boyz"?

Estamos tranquilos, esperando que se llegue la fecha del partido. Cuando estemos frente a Jamaica, tenemos que demostrar que queremos estar en esa competencia de Copa Oro. Contra Jamaica será difícil, porque es una selección que siempre ha complicado a El Salvador, pero no es imposible. Estamos en casa y hay que hacer valer esa localía. Tenemos que aprender a defender nuestra casa con mucho orgullo. No puede venir cualquiera a ganarnos en nuestra casa. Es nuestra casa y, como sea, siempre hay que sacar un buen resultado.

¿Cree que Jamaica mantendrá para este juego el estilo que mostró ante El Salvador en el empate de 1-1, por Copa Oro en julio de 2017?

No sabemos. Ellos están clasificados e independientemente de qué equipo traiga Jamaica, lo importante es lo que nosotros queremos, por lo que vamos a trabajar. Creo que si vienen los mejores de Jamaica, será aún mejor para nosotros. Eso es como una motivación para nosotros, para tratar de competir. Tenemos ese pensamiento positivo de que podemos hacer bien las cosas, vamos a estar en casa con nuestra gente y, lo más importante, es que nosotros estemos concentrados en lo que queremos.

¿Por qué cree que le ha costado mucho al equipo nacional en este torneo de Liga de Naciones de CONCACAF?

Eso es simple. No hemos hecho los goles. Hemos dominado los partidos, pero por esa falta de goles es que estamos en esa situación.

Por otra parte, volvió a la selección en noviembre de 2018, luego de pagar tres meses de sanción. Fue en la victoria de 1-0 ante Haití. ¿Cómo se sintió?

Tenía muchísimas ganas de regresar. Siempre he dicho que pese a las diferencias que existen entre la FESFUT y los jugadores, el trato y lo que uno necesita, no quiere decir que no quiera estar en la selección, porque a lo mejor, algunos hasta malinterpretan. El hecho de que yo me ponga, a veces, a pelear con la directiva, no quiere decir que no quiera estar en la selección. Me gusta estar en la selección. Amo la selección, pero estoy consciente de que hay muchas que hacen falta.

¿Cómo valoró el grupo su retorno a la Azul?

Regresar fue un momento bonito para mí, porque quería estar. Le escribí al técnico y le dije que quería estar en ese partido amistoso ante Haití. Me sentí tranquilo, porque hay un buen grupo, porque el profesor demuestra mucha confianza a sus jugadores. Fui bien recibido por el grupo. Creo que me he ganado el respeto de todos por lo que hecho, por lo que he demostrado, no solo afuera, sino que también con la selección y por la forma de ser. Influye la forma en que yo trato a los demás. Es parte por la que los demás también te respetan.

Ganamos en un amisosto ante Haití, pero ganar siempre va a ser importante. A mí hasta en los entrenos me gusta ganar. Está difícil pasar a Copa Oro, pero no hay una mejor forma que estar juntos todos: prensa, directivos, aficionados, jugadores, cuerpo técnico. ¿De qué sirve que solo dos o tres estemos juntos?

¿Ha hablado mucho con Carlos de los Cobos en este regreso a la selección desde noviembre pasado?

Sí. Hemos platicado con el profesor. Siempre paso pendiente y él igual. Sabemos la importancia que tiene este partido. Todos coindicimos en lo mismo, en que esta es una oportunidad que no podemos dejar ir. Estamos en nuestra casa y vamos a dejarlo todo. Como te decía antes, vamos a dejar hasta la vida, si es posible, en este partido. No puede ser que nos quedemos fuera de Copa Oro. El Salvador siempre ha sido habitual en este torneo y no puede ser la excepción en esta edición

¿Sería un fracaso quedarse en el camino?

Sí, claro, sería un total fracaso. En las últimas ediciones ha estado El Salvador y ahora no puede ser que en esta competencia se quede afuera. Es lamentable. Sería un fracaso para todos, para la Federación, el país, jugadores, para todos. Hemos tenido la oportunidad y nosotros la estamos dejando ir.

¿Qué le han dejado estos cuatro años fuera de El Salvador?

Creo que ayuda bastante. Gracias a Dios que me ha dado la sabiduría para pensar las cosas con calma y sacarle provecho a la estadía allá (en Estados Unidos). Cuando llegas a un equipo que te trata como un profesional y te conscienten como lo que eres, un profesional del fútbol, tú tratas de dar lo mejor para no regresar. Te gusta tanto eso que tienes que trabajar duro para seguirlo obteniendo.