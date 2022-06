"No respiraba": Habla la entrenadora que rescató a competidora que se desmayó en el agua en el Mundial de Natación

Fue una de las imágenes del Mundial de Natación ayer miércoles. La estadounidense Anita Álvarez del nado sincronizado se desmayó en plena piscina tras una rutina libre individual.

Su entrenadora, la española Andrea Fuentes, se lanzó a rescatarla en momentos de suma incertidumbre en Budapest.

La competidora tuvo que salir en camilla y ya está fuera de peligro.

Fuentes, eso sí, habló tras lo sucedido. Se tiró porque vio que nadie reaccionaba.

"He visto que los socorristas estaban paralizados y yo les estaba gritando, pero como que se quedaban embobados. Me he tirado y veía como se hundía.

La cojo y la saco, pero tenía la mandíbula dura y le he metido dos tortazos y le he gritado que respirase. Pero no respiraba. El socorrista la mantenía boca arriba y cuando alguien no respira hay que girarle para que no trague agua", dijo a la cadena SER de España.

"Es una deportista que le gusta llegar al límite, pero hoy se ha pasado 20 pueblos. Nos quedamos sin oxígeno y ella dice '¿por qué me tiene que pasar a mí?', pero en otros deportes también pasa", agregó.

