"No soy el enemigo número uno del Atlético Madrid"

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, reconoció que su equipo es "entre comillas el invitado del torneo" pero que el sistema de competición de la Supercopa les ha permitido disputar la final ante el Atlético Madrid, del que no se considera "el enemigo número uno".

Ramos rechazó, en conferencia de prensa, ser un "enemigo" para el conjunto rojiblanco a pesar de los goles decisivos que ha logrado marcar en grandes torneos.

"La palabra enemigo es fea. Puede tener un enemigo si te ha hecho algo personal pero en deporte es algo feo. Cada uno puede tener los enemigos que quiera. El Atlético Madrid no es mi enemigo. Es un rival directo al que gusta ganar más que a otros si no hay título en medio pero cada uno puede pensar lo que quiera. Yo no lo siento así", dijo Ramos en la víspera de la final de la Supercopa.

El capitán del Real Madrid valoró la clasificación para la final en una competición que ha permitido esa circunstancia al cambiar el formato.

"El formato no depende de nosotros sino de la RFEF. Al final esta Supercopa recupera el valor. Antes eran dos equipos los que participaban y ahora cuatro. Nos beneficia este año porque somos, entre comillas, los invitados. Igual el año que viene es al revés. Además no ha alterado el calendario, el trato inmejorable y por tanto poco para reprochar y si beneficia a clubes y Federación hay que mirarlo como algo positivo", analizó el defensa del Real Madrid.

El defensa elogió la influencia de su técnico, Zinedine Zidane. No le considera un alineador ni que se le haya faltado el respeto.

"No creo, los periodistas y la gente están para opinar. Tiene la dificultad de elegir a once. Pero si hay alguien que conoce bien al vestuario es Zidane. El otro día con otro sistema. Venimos de una racha muy buena. Antes del parón el equipo respondió a nivel muy bueno y el otro día con otro sistema también estuvimos a un gran nivel", indicó.

"Siempre supe que Zidane iba a ser un gran entrenador desde el primer día que llegó. Con el paso del tiempo van aprendiendo y es mi caso también que trabajo para ser mejor y los entrenadores lo mismo", añadió Ramos.

Sobre el nivel ofrecido por el equipo y la fortaleza del Atlético Madrid, señaló que el conjunto rojiblanco es un grupo incómodo que lucha hasta el final. Aún así valora los éxitos cosechados en los duelos contra ellos.

"Me quedo con el índice y el porcentaje de victorias y acierto que tenemos. Es un equipo incómodo, que lucha hasta el final, con un grandísimo entrenador y no va a ser fácil. Vamos a ir a muerte. Me quedo igual con las Ligas de Campeones que he ganado pero el porcentaje es bueno", indicó el zaguero, que considera que el equipo blanco tiene gol a pesar de las bajas.

"El Real Madrid va al frente con lo que tiene y lo que hay. Pero va sacando los resultados a pesar de las bajas. Vamos a intentar que el equipo haga goles a pesar de la falta de delanteros ahora. Espero que no echemos de menos el gol hasta final de temporada y podamos llegar vivos al momento decisivo", apuntó Ramos.

"Me encuentro en un momento muy bueno de mi carrera. Me siento cada vez más fuerte. Cuando estoy bien el equipo se beneficia. Espero que me respeten las lesiones. Que podamos tener un equilibrio defensivo que la defensa sea una garantía es muy bueno para el equipo", añadió el capitán del Real Madrid.

Sergio Ramos reconoce que el juego del equipo blanco ha cambiado y que ahora acapara más el balón. "Cuando tienes tanta gente de toque en el medio la posesión es mayor. Cuando tienes más delanteros es más vertical. Ahora con jugadores más técnicos somos menos directos pero tenemos más posesión. No sé qué es mejor. Depende también del rival. Es una cuestión del entrenador y lo está manejando de una forma extraordinaria", manifestó.

Atrás quedó la crisis del Real Madrid tras perder en Mallorca y con el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones en el aire. "El entrenador sigue poniendo en uso lo que tiene, la profesionalidad, el trabajo y también nosotros. Cuando Mallorca ningún equipo estaba en un buen momento pero cuando ya tienes rodaje las cosas van mejor. Nosotros somos los mismos antes que ahora. No es sorprendente. Trabajamos para eso y ojalá dure hasta el final de temporada", prosiguió Sergio Ramos.

Los pequeños detalles marcarán la final. "Es de esos partidos donde los pequeños detalles penalizan. Ojalá no sea un mal día para nosotros, mantengamos el equilibrio y la estabilidad defensiva. Pero estudiando al Atlético Madrid también hay forma de hacerle daño", aventuró el defensa.

"No sé si es menos rocoso ahora que antes. Me gusta más analizar a mi equipo. Es un gran equipo que sabe a lo que juega y sabemos la competitividad que va a tener en la final. Hay que cuidar los pequeños detalles", dijo Sergio Ramos.