No temen al último lugar

El técnico del Dragón, Nelson Ancheta, reconoció que su equipo cayó ante Alianza por errores propios, aunque destacó el empuje que tuvieron sus pupilos durante los 90 minutos.“No nos guardamos nada. Siempre estuvimos arriba en el marcador. Pero algunas desatenciones que venimos padeciendo desde el torneo pasado nos han implicado la derrota”, aseguró el chalchuapaneco.Luego, sobre su situación en la tabla de posiciones acumulada, Ancheta consideró que la ventaja puma de cuatro puntos no es decisiva a estas alturas del torneo.“Cuando he agarrado equipos en el descenso, siempre han estado a ocho o 10 puntos arriba de nosotros y he salvado la categoría y hemos clasificado. Falta mucho para decidir ese tema”, afirmó Ancheta.