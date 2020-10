“No tengan miedo de la mamografía”

Eva María Dimas se retiró de la alta competencia en el 2009, tras una larga y fructífera carrera deportiva, cargada de medallas y reconocimientos, la mayoría de ellos en el levantamiento de pesas. Hoy la exatleta se dedica a su negocio familiar, un gimnasio que administra junto a su esposo, y a sus dos pequeños hijos, Eva María y Julio.

Para Eva María ser madre le cambió la vida. Su familia es todo y por eso considera importantísimo mantenerse saludable, máxime siendo mujer y mandó un mensaje para concientizar sobre la detección temprana del cáncer de mama.

¿Qué tan importante es que una mujer se haga el examen de mama a tiempo?

Es muy importante. Para mí la salud es vital. Si bien en este mes se concientiza en hacerse el examen de mama, este se puede realizar en todo el año. La mamografía debemos hacérnosla, al menos, una vez al año. Es importantísimo chequear y prevenir. A veces el tiempo se lo come a uno, pero como mujer y madre no hay que olvidar que debemos cuidarnos, hacerlo por nuestra familia, por nosotras mismas.

El autoexamen también es importante para detectar a tiempo cualquier anomalía...

Sí, pero creo que debemos tener una guía. En revistas, periódicos y en internet están las formas en cómo debemos autoexaminar nuestros senos para palpar cualquier bulto. Si hallamos algo anormal en los senos se debe acudir de inmediato al médico, lo más pronto posible. La salud es lo primero, sin ella no podemos hacer nada.

La alimentación saludable y el ejercicio diario ayudan a prevenir enfermedades.

Es vital mantener un balance entre el ejercicio y la alimentación. Hay que tratar de hacer ejercicio por lo menos tres veces a la semana, caminar es una buena opción. En nuestro gimnasio se les dice a los que son principiantes que hagan ejercicio para tratar de mantener la vitalidad y el dinamismo. La alimentacion tiene que ir de la mano, es el 70 por ciento de una vida saludable. Después de una larga cuarentena se debe tener un balance entre ejercicio y alimentación. Comer bien es lo que más cuesta.

Hay mujeres que tienen miedo de hacerse una mamografía, ¿qué consejo les daría?

Es que hay un montón de mitos alrededor de una mamografía: que duele, que atrofia el seno. Pero hay lugares en donde los aparatos que utilizan son de última tecnología, lo que ayuda a que uno se sienta cómoda. Yo tuve una experiencia muy buena cuando me realice el examen, no me dolió, aunque se debe tomar en cuenta que todos tenemos un umbral de dolor diferente, pero en mi caso puedo decir que la experiencia fue positiva. Las mujeres que se harán la mamografía deben tomar en cuenta de que el médico examina todo el seno, además de las axilas, en toda esa zona hay ganglios y ahí se pueden hallar anormalidades, así que se trata de un estudio exhaustivo que es muy necesario. También es importante mencionar que hay centros de salud en donde, para este mes, tienen ofertas para realizarse el examen, hay que aprovecharlas.

¿Qué mensaje le envía a esas mujeres que están luchando contra el cáncer de mama?

Que nunca pierdan la fe, la última palabra la tiene Dios, que se agarren de la mano de Dios.Toda la lucha debe estar llena de positivismo, no solo de uno mismo, sino también de la familia, de los amigos. Es importantísimo que todos se unan y den apoyo a las mujeres que luchan día a día por vencer esta enfermedad. Deben tener fe que van a salir adelante y que van a poder vivir para ver a sus hijos crecer, para disfrutar de la vida.