"No vemos que podamos resolver a corto plazo la situación financiera del equipo"

La situación económica en Pasaquina sigue siendo un punto sin respuesta. A los jugadores se les adeuda un poco más de un mes y dos meses al cuerpo técnico.

El gerente de los orientales, Douglas Palacios, fue enfático en que la falta de pagos afecta a todas las áreas del equipo y que esto ya afecta el rendimiento de sus jugadores.

"No he platicado con el presidente de esta situación. La situación financiera nos está pasando factura en lo deportivo. Es un poco desmotivante no tener ingresos. Lo digo como gerente del equipo, que también tengo un salario en el equipo. En mi caso ya voy para dos meses, jugadores y cuerpo técnico igualmente", apuntó Palacios, en charla con EL GRÁFICO.

"No vemos que podamos resolver a cortísimo plazo. Estamos dependiendo de un patrocinador que nos está postergando la entrega de los fondos", explicó.

Palacios dijo que esperaban pagar algo de dinero a los jugadores de la taquilla de este domingo, luego del choque ante Alianza. "Esperamos que sea así, para que los jugadores no tomen otras medidas que a veces no nos gustan. Es poco preocupante no tener ni para poner combustible en nuestros vehículos", apuntó el dirigente del conjunto de San Sebastián.