"Nos faltaba una buena disciplina personal y táctica"

Los exjugadores y ahora técnicos, Guillermo Rivera y Leonel Cárcamo Batres, conversaron con El Gráfico sobre las declaraciones de Milovan Djoric, quien fue su entrenador en la selección nacional para la eliminatoria mundialista rumbo a Francia 1998.

Djoric expresó en el programa Güiri al Aire que El Salvador había estado cerca de clasificar a su tercer mundial en la historia, pero faltó disciplina, además de que algunos jugadores no estuvieron a su nivel y se perdió en juegos claves como el de Jamaica con goles "tontos".

Leonel Cárcamo Batres discrepó de las aseveraciones del entrenador serbio que ya cumple los 74 años de edad.

"Que no se haya jugado al límite o que se haya cometido errores es parte del juego, pero cuando habla de disciplina táctica es que alguien no cumplió la función y hubo un error. Creo que es irresponsable esa declaración porque nos involucra a todos. Él quiere salir de campeón diciendo que era estricto, a él le gustaba la disciplina y se trabajó con él y debe de reconocerlo. Los errores son parte del juego", dijo Cárcamo Batres.

Milovan reconoce que fue un entrenador estricto al frente de la selección de El Salvador, a tal grado de que se llegó a ganar el mote de coronel.

"Estuvimos cerca de clasificar para el Mundial del 98, pero no teníamos jugadores para eso, esa eliminatoria fue nuestra gran ocasión, pero no teníamos jugadores preparados, nos faltaron dos o tres jugadores para clasificar, al llegar sabía que al futbolista salvadoreño le faltaba disciplina. Habían condiciones pero nos faltaron amistosos fuertes, no se puede entrenar si no se tienen partidos“, dijo Djoric.

"Estábamos desayunando y él llegó a motivarnos antes del juego ante Jamaica y menospreció al rival, pero al final fue un juego parejo. El grupo siempre trabajó, subíamos las gradas del Cuscatlán y eso era antiprofesional, pero nadie dijo que no lo haría", recalcó el exdefensa nacional.

Según Leonel Cárcamo Batres, el entrenador serbio reconoció en varias ocasiones la disposición del grupo.

"Una de las frases que nos dijo una vez era que lo habían engañado porque le dieron una información que nosotros éramos malillas y la verdad se trabajo y reconoció que lo habían engañado porque se trabajó y estuvimos metidos en el objetivo de clasificar. No son acertadas las declaraciones", agregó Leonel Cárcamo Batres.

Por su parte Guillermo Rivera, técnico del Platense y exseleccionado nacional, coincidió con algunos puntos del serbio.

"Creo que nos hace falta muchísimo y él que viene de un fútbol diferente, de un estilo de vida y estilo de fútbol más exigente, notó que cualquier técnico puede venir y decir que hay mucha calidad, pero nos faltaba esa parte de una buena disciplina en lo personal y disciplina táctica. Nos costaba asimilar más de lo normal. El fútbol de ellos estaba más elevado que el nuestro", expresó Rivera, extécnico del FAS.

La selección que dirigió Milovan, es considera una de las mejores en la historia del fútbol nacional. Sin embargo, el serbio recalcó que en su grupo habían jugadores que no estaban a la altura de los partidos, además señaló que no contó con el fogueo necesario para la competencia.

Memo Rivera también reconoció que la selección que dirigió Milovan fue la que ha estado más cerca del codiciado boleto mundialista.

"El partido que se empató contra Jamaica en nuestra casa nos dejó tristes a nosotros que éramos parte de ese proceso de selecciones y por supuesto en un país futbolero como el nuestro, hubiéramos terminado con un hito que tienen desde el Mundial de 1982", explicó el ahora entrenador.

Respecto a los goles "tontos" que destacó Milovan en los juegos ante los Reggae Boyz, Memo recordó que el estilo del serbio era siempre directo.

"Él era una persona que te decía las cosas directas y no te lo decía a vos en una concentración o en un entreno sino que te lo hacía público. No andaba con muchas cosas", recalcó Rivera.

"Él habla del partido ante Jamaica y México que se perdió 1-0, pero son situaciones del fútbol porque uno siempre quiere lo mejor y ahí es donde uno tiene que darse cuenta que hay que estar a la altura de un profesionalismo como es el fútbol. Ahora es mucho más delicado el fútbol".

Djoric entró en escena esta semana luego se rumoró que había fallecido, versión que fue rápidamente descartada. "Gracias a Dios está bien y me llenó de sorpresa esa noticia.