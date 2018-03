Novato y capitán

Lee también

El zaguero central del Universidad de El Salvador, Óscar Menjívar, quien ocupa el dorsal 47 de reservista en el plantel escarlata, jugó como capitán del UES el miércoles pasado, en el partido contra el Chalatenango en el Gregorio Martínez, una responsabilidad inusual para un novato que apenas inicia su carrera como profesional.Hasta el momento, Menjívar acumula 26 partidos en primera división con la camiseta del Universidad. Aún así, un puesto que es reservado para jugadores de experiencia y rodaje, es inusual que el técnico Efraín Burgos se haya decidido por él para portar el gafete.Hasta el momento, el 2017 está siendo un año de cambios para Menjívar.Primero fue convocado por el técnico colombiano Eduardo Lara para formar parte del combinado que viajó a Panamá la semana pasada, para participar en el Copa Centromericana.Y pese a que no vio minutos sí acumuló un poco de experiencia, lo que le bastó para convertirse en el capitán escarlata a su regreso de Panamá.“Es bastante importante esta experiencia que estoy teniendo con la selección mayor y en el equipo. Creo que esto me va a servir bastante para lo que se viene en el Premindial. Queda esperar por una oportunidad”, dijo Menjívar.El zaguero del Universidad es además el líder de la selección sub-20 junto a Roberto Domínguez, del Santa Tecla. Ambos son los pilares defensivos de un combinado juvenil que competirá a partir del 16 de febrero en el Premundial de la categoría, que se disputará en Costa Rica. Será el tercer gran momento de Menjívar en el primer trimestre de este año.En el Clausura 2017, el caso de Menjívar es único, ya que el resto de planteles apuestan a la experiencia para repartir el rol de capitanes.Jugadores como Henry Romero, del Águila; Xavi García, del FAS; y Milton Molina, en el Metapán, coinciden con Menjívar en que son defensas y capitanes, pero no son novatos.