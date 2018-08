Novedades en la convocatoria de la Azul sub 20 para torneo UNCAF

El técnico Alexander Rodríguez convocó hoy un total de 25 jugadores que conformarán la preselección sub 20 que trabajará del lunes 13 al jueves 16 de este mes en el complejo deportivo de la FESFUT para participar en el torneo invitacional de la UNCAF en Honduras del 20 al 27 de este mes y donde estarán participando los siete países de la región.

En la nómina aparece el atacante Ronald Alexis Cerritos del D.C. United de la MLS y que prácticamente ha estado en todos los procesos de selecciones nacionales, desde la sub 17 hasta el combinado mayor de fútbol.

En la nómina el técnico chalateco ha convocado a siete jugadores de los equipos Sonsonate, FAS, Águila, Audaz, A.D. Chalatenango y Jocoro más 14 jugadores de siete distintos equipos de la segunda división y dos más de los equipos Dulce Nombre de María y A.D. El Paraíso de la tercera división profesional.

Esta es la nómina:

La nómina completa de la Azul.

Sobre el primer listado enviado para sumarse al trabajo de la sub 20 que inicia su ruta para participar en el próximo Premundial en noviembre próximo para buscar uno de los cuatro boletos hacia el Mundial en Polonia 2019, Rodríguez confesó que "hay jugadores que estuvieron en procesos anteriores como la sub 17 donde formé parte como técnico principal, los jugadores de segunda y tercera división que he convocado he llevado una visoría desde el proceso anterior de la sub 21".

"Me he fijado en ellos porque tienen el perfil para la sub 20 pero que no podían estar en el proceso anterior por el tema de la edad, pero hay jugadores interesantes que necesito trabajar para su desarrollo", agreg'o.

El técnico nacido hace 50 años en El Paraíso, Chalatenango, y toma por primera vez la responsabilidad de una selección sub 20, luego de hacerlo con la pasada selección sub 17 y sub 21 la cual finalizó hace unas semanas su participación en los Juegos Centroamericanos y El Caribe en Barranquilla, Colombia.

ARRANQUE

Sobre el futuro de la selección sub 20, Rodríguez afirmó que "es un proceso largo en esta eliminatoria y complicada a la vez por el nuevo formato que tendrá. El torneo invitacional en Honduras comienza el 20 de agosto y finaliza el 27 de este mes, partimos el próximo 17 y nos enfrentaremos en una ronda entre todos las siete selecciones de Centroamérica y donde la novedad será Guatemala que no ha dejado de trabajar pero no tenemos mayor información".

"Siento que será un torneo de preparación y a la espera del calendario oficial de las eliminatorias hacia Portugal", destacó.

Rodríguez ha citado a los 25 jugadores para iniciar las labores la próxima semana.

"El trabajo será de cuatro días, de lunes a jueves y luego de retornar del torneo en Honduras pretendemos seguir con este formato de trabajo respetando el trabajo de sus equipos que contarán con ellos cuando haya liga entre semana", aseguró el seleccionador nacional.