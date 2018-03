Nueva era del Águila

Lee también

Luego de una espera de varias semanas, el entrenador uruguayo Jorge Daniel Casanova fue presentado ayer como nuevo director técnico del Águila y realizó su primera práctica con el equipo.Sin embargo, el encuentro inicial de Casanova con sus nuevos pupilos no estuvo lejos de la polémica, luego que los jugadores se negaron en un primer momento a ponerse a las órdenes del técnico, sin la presencia de los jugadores Nicolás Muñoz e Isidro Gutiérrez, quienes fueron incluidos en la lista de transferibles del nido.Casanova sostuvo una reunión con algunos miembros de la directiva emplumada, mientras que Muñoz y Gutiérrez conversaban aparte con el gerente Amílcar Mijangos.“Vengo con mucha motivación a este equipo, sé que es uno de los grandes de El Salvador, con una gran afición que está ávida de un título. No puedo prometer que seremos campeones, pero sí que trabajaremos para lograrlo”, fueron las palabras con las que Casanova se expresó a su llegada.Lo inesperado sucedió cuando el auxiliar técnico del equipo migueleño, Marvin Benítez sonó su silbato para llamar a los jugadores a reunirse con el nuevo timonel, a lo que los futbolistas se negaron en un primer momento, argumentando que sin la presencia de Nico e Isidro no se reunirían.El vicepresidente de la institución negronaranja, Arturo Arieta, se acercó para convencerlos, pero los futbolistas insistían en su negativa.Al final, Nico e Isidro se acercaron al grupo y tuvo lugar la presentación oficial a la plantilla del nuevo timonel, pero posteriormente los jugadores se quedaron solo con la directiva para tratar su situación.Tras 25 minutos, el plantel finalmente saltó a la cancha para iniciar con la práctica.“Queremos hablar de lo que hacemos dentro de la cancha, lo demás son circunstancias que no ayudan al equipo. Trataremos de dar nuestro máximo esfuerzo en entrenos, para que el proyecto del nuevo entrenador tenga buenos resultados”, dijo Santos Ortiz.La razón por la que los jugadores decidieron no iniciar el entreno fue confirmada por el presidente Pedro Arieta, quien afirmó que los compañeros abogaron por ambos.A pesar de contar con el respaldo de sus compañeros, Gutiérrez y Muñoz quedaron fuera del equipo y tuvieron su última práctica como negronaranjas, y ayer mismo en la tarde se solucionaría su situación.“Ya definimos la situación Isidro Gutiérrez y Nicolás Muñoz. Fueron puestos como transferibles y aunque se han hecho presentes esta mañana (ayer) al entreno, ya no se cuenta con ellos”, explicó Arieta.En el caso de Isidro Gutiérrez, el presidente emplumado aseguró que hay ofertas por él, mientras que por Nicolás Muñoz no ha recibido ninguna propuesta, por lo que procederá al finiquito. El presidente emplumado confirmó que la reunión con los jugadores fue para expresar el apoyo a sus compañeros y que no tenía nada que ver con lo económico.