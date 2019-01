Nuevo talento para la selección mayor salvadoreña

El técnico de la selección mayor salvadoreña, el mexicano Carlos De los Cobos, volvió al trabajo esta mañana y contó con 19 jugadores, entre los cuales sobresalen varios que tienen su primera oportunidad en la azul blanco.

En la convocatoria de esta semana destacó el llamado de Wilma Torres, figura en la pasada final con el Santa Tecla y quien pedía una oportunidad desde el año pasado. También volvió al radar el delantero David Rugamas, quien estuvo al margen desde 2015 y hoy está con FAS.

"Buscamos varios objetivos y lógicamente queremos conocer a un par de jugadores. Con Wilma y Rugamas es la primera vez que están conmigo en este proceso, pero también busco darle continuidad al grupo", mencionó De los Cobos.

TRES JUVENILES

El técnico también habló de la incorporación de tres jóvenes: Kevin Menjívar y Andrés González, de Turín de Tercera División; y Kevin Román, de la sub 17 del FAS.

"Kevin y Andrés son jóvenes y hoy vino un chico Sub 17 (Román). Ellos están contemplados, son jóvenes que participaron en el Premundial sub 20, tienen muchísima capacidad y cualidades y en poco tiempo son elementos elegibles para la selección. Siempre la mezcla de experiencia con juventud con calidad es necesaria porque se van adaptando y cobrando confianza. En un futuro no muy lejano serán jugadores importantes para nosotros", explicó el entrenador.