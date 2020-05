Odir Jacques aún no se ha retirado como entrenador

El brasileño Odir Jacques Ferreyra, otrora goleador del fútbol salvadoreño en la década de los 60' y a mediados de los años 70' con Sonsonate, FAS y Alianza aseguró desde su residencia en Costa Rica que aún se siente con fuerzas para tomar a un equipo de primera división ya sea costarricense o fuera de las fronteras ticas, pero que hasta el momento no le han interesado los proyectos que le han llegado a sus manos por los que los ha rechazado.

"Ya no dirijo pero he sido el entrenador que en Costa Rica ha ganado más título de liga junto al fallecido Marvin Rodríguez ya que he ganado seis de siete finales, sigo activo, deseo seguir dirigiendo en Costa Rica pero la situación financiera acá no es la mejor y por ello estoy ahora pensionado", destacó el ex atacante también de Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense, Club Sport Herediano y Limonense.

Con 74 años de vida, el también ex técnico de FAS en el 2000 y Alianza (2006) aseguró que no le ha llegado un proyecto que le motive luego de la gesta que hizo hace cuatro años cuando alzó la copa de campeón por última vez en su destacada carrera profesional en suelo tico.

"En el 2015-2016 fue mi último torneo como técnico al hacer campeón al Club Sport herediano, desde allí he estado obligado en receso, mi retiro del equipo fue porque tuve una operación que hacerme y por eso salí de allí hace tres años pero hay ofertas que no llenan los requisitos que pongo para dirigir", externó de manera tajante el técnico carioca quien se caracteriza por su carácter fuerte y por ser un técnico exigente y que posee una foja de 388 juegos de liga como técnico, con 165 victorias, 120 empates y 103 derrotas.

Su carrera en suelo cuscatleco lo marcó a puros goles y siempre ha admitido que lo que más le gusta de El Salvador es su afición, no se decanta por ninguna de las camisetas salvadoreñas que portó en su carrera de jugador activo.

"En El Salvador quien me llenó más mi corazón fue la afición salvadoreña, en Sonsonate, FAS, Alianza y Atlético Marte defendí esas camisetas por ser profesional, siempre me entregué al equipo que defendí", destacó el ex ariete brasileño quien aún mantiene el récord de anotaciones en una sola temporada en el fútbol salvadoreño con 30 goles en la temporada 1967-1968 con Alianza.

"Mi récord de 30 goles en una temporada con ese Alianza de la temporada 1967-1968 no lo han roto todavía, son más de 50 años de esa gesta que hice allá y eso habla de lo que lograba hacer en la cancha", manifestó el goleador carioca.

SU LEGADO EN COSTA RICA

Como jugador en suelo tico, Odir Jacques actuó en 142 partidos de liga y anotó 82 goles (tercer extranjero con más goles en la historia de la liga costarricense). Jugó para Saprissa, Alajuelense, Herediano y Limón entre 1971 y 1982.

"En Costa Rica llegué como futbolista en agosto de 1971 para el Saprissa y desde esa fecha me quedé, tengo mucho tiempo de vivir en Costa Rica, llegué y quedé campeón de goleo con los morados en 1972 con 18 goles, regresé a El Salvador con el Sonsonate en 1976 y de allí retorné a Costa Rica como técnico para jugar con el herediano y también como futbolista y me retiré en 1981 con el Saprissa con 32 años porque ya tenía mi carrera de técnico y preferí dejar de jugar y mejor entrenar, soy el entrenador más joven que ha tenido Costa Rica en su historia", resaltó el carismático ex jugador brasileño quien fue campeón con Saprissa en 1972, 1975 y 1976 y con Herediano fue campeón como jugador-técnico en 1978, a la vez logró ser campeón de Fraternidad Centroamericana con Saprissa en 1972.

"No manejo las redes sociales, ni computadores, no me he sentido a gusto manejarme en ese mundo tecnológico de ahora, Ya no tengo un negocio como antes, soy pensionado en Costa Rica que el gobierno me entregó ya hace muchos años" indicó el técnico brasileño quien además dirigió a Herediano, Saprissa, Alajuelense, San Carlos, Turrialba, Liberia, Cartaginés y Pérez Zeledón.