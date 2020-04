Oficial: Goles de Messi o registros de Oblak serán oficiales

Los diecinueve goles marcados por Leo Messi, máximo realizador de la Liga hasta el momento, o los registros de Jan Oblak, portero menos goleado con veintiún tantos, pasarán a ser oficiales en el caso de que se decida suspender el campeonato de Liga por la crisis del coronavirus.



Así lo señaló a EFE el español José del Olmo. vicepresidente de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés), entidad que dará por válidos todos los registros de este tipo que se acumulan hasta la fecha de la suspensión.



Lo mismo ocurrirá con los encuentros que Sergio Ramos acumula en Primera División y en competiciones europeas o con Juan Francisco Martínez "Nino", el futbolista que más partidos y más goles suma tanto en toda la historia de la Segunda División como en la del Elche CF, su actual club.



Todos estos registros, así como los del resto de futbolistas se contabilizarán para pasar a formar parte de sus estadísticas personales y de la competición con independencia de que éstas concluyan o no.



"Las competiciones se pueden suspender o anular por una causa extraordinaria, como puede suceder en estos momentos, pero todo lo que se ha jugado hasta el momento es oficial. Se compitió de forma reglamentaria y con actas. Los datos individuales se suman y los resultados siguen valiendo", explicó Del Olmo.



Al contemplarse la información de las actas, también se sumarán el número de partidos dirigidos por los diferentes árbitros, así como cualquier otro detalle que en ellas se refleje.



"Otra cosa es lo que se decida finalmente sobre si hay descensos o no y sobre quién es el campeón según el reglamento, pero lo que se ha jugado, ya se ha jugado y se contabiliza oficialmente. Se ha cumplido y, por tanto, se suma", añadió el dirigente de la entidad que registra los datos de fútbol a nivel internacional.



"Todo sigue contando: tanto los goles de Messi como los de cualquier jugador de categoría regional en un partido oficial. Todo seguirá estando ahí porque se habrá cumplido el proceso normal de la competición salvo en las jornadas finales", apostilló Del Olmo.



En este sentido, reiteró que todo lo se refiere a las estadísticas oficiales de los jugadores y equipos es independiente "de la decisión final de quién es el campeón" de una determinada competición.



"Por ejemplo, si al final se diera por ascendido a Primera División al Real Zaragoza a pesar de que no finalizara la competición, esa sería una decisión federativa, pero los partidos y los datos de sus jugadores serían los correspondientes a los partidos que ya hayan disputado", concluyó.



