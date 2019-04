Oficial: Sanción de dos años a pelotero venezolano por agresión

La Comisión Técnica de la Liga Nacional de Béisbol (LNB) confirmó la suspensión por dos años para el receptor venezolano Tomás Morales, por la agresión contra el umpire Jorge Ochoa durante el partido entre Gigantes de Didelco y Shopping Center del pasado martes.

Dicha comisión indicó, en comunicado oficial "la expulsión definitiva del torneo 2019 del receptor Morales, así como su suspensión por dos años para participar en la LNB".

Morales, del Didelco, agredió el martes a Ochoa en la parte alta de la cuarta entrada, debido a un fallo arbitral en el que no estuvo de acuerdo, por lo que golpeó y derribó al juez.

"(Ochoa) dio un fallo que no le pareció a Didelco y hubo jugadores que reclamaron al árbitro, él les dijo que no podían hacerlo y él expulsó al catcher por protestar sin la autoridad para hacerlo... ya en el calor del juego (Morales) no pudo contenerse y ante la impotencia se lanzó contra el árbitro", detalló esta semana a esta redacción el director general de la liga, Samuel Avilés.

SIN APELACIÓN

Este sábado, cuatro días después del incidente y tras la deliberación de los miembros de la Comisión Técnica, Avilés indicó que dicha sanción fue "unánime" y que esta derivó de la discusión de las bases de competencia de la Liga, así como de los "informes arbitrales" y la prueba audiovisual con la que se contaba. "Se documentó lo suficiente para quedar bien entendidos de lo sucedido", expresó.

Asimismo, el director dijo que "la sanción no es apelable" y que tampoco se recurrió en una multa económica contra el venezolano Morales o el equipo pues "es suficiente la penalización que tiene el jugador por ser expulsado y por no permitírsele a él acceder a la liga en las próximas dos temporadas".

"Los comentarios de Didelco por este incidente fueron de pena por lo que hizo el jugador. El representante de Didelco no estaba de acuerdo con su accionar y para ellos es una penalización no disponer de este jugador, y de ese nivel (extranjero)", añadió Avilés.