Olimpia vence al Alianza en las semifinales de ida en la Copa Premier

El Olimpia venció 1-0 al Alianza en las semifinales de ida de la Copa Premier. Los locales fueron mejores durante el encuentro y eso se reflejó en el campo desde el minuto 43, gracias a Eddie Hernández y un cabezazo que les dio la ventaja y abrió las posibilidades de aumentar el marcador frente a un Alianza incapaz de generar llegadas en el compromiso y que al final la sacó barata para el próximo partido.

Alianza tuvo dificultades para llevar peligro en la primera parte. El equipo hondureño presionada e insistía, somentiendo en su propia cancha al equipo paquidermo, que no encontraba las armas ni los argumentos ante un rival que lucía mejor, con más confianza y con el campo y la afición de su lado, con un once titular por parte de los salvadoreños con pocas modificaciones pese a las bajas por selección.

Al minuto 43, la muralla cayó para el Alianza luego que el jugador Eddie Hernández, de cabeza, pusiera el 1-0 en favor de los locales.

El Gol de Eddie Hernández 1-0@chacomaidana10 pic.twitter.com/yL0BQWBZay — Club Olimpia Deportivo ���� (@CDOlimpiaHN_HD) November 14, 2019

Si bien el volante Marvin Monterroza fue solicitado por el Alianza para no estar con la selección nacional para disputar el partido de esta noche frente al Olimpia, lo cierto es que el jugador no fue tomado en cuenta para el once titular. Pese a que el director ejecutivo de Alianza, Lisandro Pohl, confirmó el lunes por la tarde que el mediocampista albo Marvin Monterroza será cedido a la selección desde este jueves, en el equipo titular no ha sido tomado en cuenta.

Así salió Alianza frente al Olimpia en las semifinales de la Copa Premier: