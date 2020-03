Omar Sevilla: "Aquí no estamos en Europa y comemos  tortilla con crema y frijoles"

Omar Sevilla, técnico del Independiente, mostró su inconformidad luego del empate de 1-1 ante el Municipal Limeño en el Sergio Torres, resultado que le impidió amanecer como líder del Clausura 2020.

El cuadro camotero firmó un empate con tanto de Gabriel Núñez ante un rival que terminó con 10 jugadores tras la expulsión por doble amarilla de Meyson Ascensio, al minuto 71. También fue expulsado el técnico Misael Alfaro.

El Independiente es segundo con 15 puntos luego de 10 jornadas.

"Jugamos contra un rival difícil, Limeño es un equipo de la zona oriental que está acostumbrado a este clima a nosotros nos pasa factura eso y hasta Limeño terminó corriendo con 10 jugadores y nos complicó", mencionó Sevilla desde el césped del Sergio Torres, donde volvió a a aseverar que es un campo donde no se sienten cómodos.

“Nos toca recuperar los jugadores mentalmente y ponerlos a tono en la parte física porque no habrá partido fácil”

Además de no estar cómodos en la Caldera, Sevilla también mencionó que el calendario del Clausura 2020 y jugar partidos entre semana les está pasando factura.

“Esa locura nos está pasando factura, resulta que jugar miércoles y domingo, aquí no estamos en Europa, estamos en El Salvador y comemos tortilla con crema y frijoles. Aquí no conocemos un Corn flakes con leche, una fruta. No tenemos 25 manzanas en la casa, tantas cosas que tenemos que superar. Aquí hay buen fútbol, tenemos buenos futbolistas lo que no hay es dinero, pero al final vamos a superar todas estas situaciones", dijo el entrenador.

En la próxima fecha enfrentará al FAS en el estadio Óscar Quiteño y el técnico espera recuperar algunos jugadores.

"Tenemos a varios jugadores golpeados, Ogangan está a un 70 por ciento, Daniel Luna vien de una lesióin de rodilla, Rafael Burgos está con una rotura en el pómulo y Guzmán que se nos ha perdido, el ausente, pero vamos a terminar con los que tenemos y quieren estar con el equipo", explicó.

"Cuando uno está perdiendo y hay jugadores que están dormidos, hay que despertarlos y pegarles su jaloncito de oreja. Allí es donde debemos tener actitud o carácter", agregó.