Omar Sevilla explica por qué declinó dirigir al Jocoro

Omar Sevilla era la principal carta de Jocoro para el reemplazo del timonel paraguayo Cristóbal Cubilla. Pero el estratega nacional no podrá llegar a las filas de los fogoneros debido a que tiene un compromiso laboral actualmente con UDET, de El Tránsito, en segunda división.

Por otra parte, para el el estratega nacional no es factible llegar ahora a las filas de Jocoro, sobre todo en este momento en que el plantel recién logró su primer triunfo en el Clausura 2019, contra Chalatenango, por 1-2.

"Es antiético llegar en este momento en que el equipo podría despegar y levantar cabeza. Le dije al presidente de Jocoro (Leonel Hernández) que sentía no poder llegar al equipo ahora. El técnico ganó (Cubilla) y yo le recomendé al presidente de Jocoro que le dé seguimiento al señor Cubilla", apuntó el actual timonel de El Tránsito.

Sin embargo, el Jocoro optó por dejar ir al estratega guaraní.

Pero Sevilla no cerró las puertas a Jocoro de manera definitiva. Dejó abierta la posibilidad de llegar a ese equipo en un futuro.

"Yo tengo contrato con UDET y no me quiero armar una mala fama de que aviento a los equipos de segunda. Yo le pido la comprensión, públicamente, al presidente de Jocoro. Espero que no haya molestias", dijo el estratega en charla con EL GRÁFICO.