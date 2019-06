Omar Sevilla llevó a Cacahuatique a la segunda división

De la mano del técnico Omar Sevilla, el Cacahuatique se impuso por 3-0 en la finalísima de tercera ante el Gerardo Barrios y logró el ascenso a la segunda división tal y como lo hizo con el Liberal.

Gerardo Barrios era el favoritao, pero el equipo de Sevilla fue más preciso de cara al arco rival y ganó. Con jalones de pelo y regaños para sus jugadores, así lo calza él, Sevilla labró el camino a segunda categoría junto a sus pupilos.

Sobre su futuro, Sevilla no tiene nada claro. No sabe si seguirá con Cacahuatique o irá de nuevo a primera división. "Pero hay que ir a primera a un equipo que pague a tiempo, porque trabajar de choto, eso no sirve", expresó el timonel del equipo de Ciudad Barrios, San Miguel.



Gerardo Barrios fue el que mejor entendió la táctica. Se conjuntó bien y fue preciso en su fútbol para llegar al arco de Jairo José Rivas. Con sus jugadores clave, Jesús Contreras ,capitán, Carlos Hernández y Miguel Franco. Entre los tres lograban generar llegada al arco de Jonathan Rivas. Pero eso no les alcanzaba para abrir el marcador y posteriormente ganar el juego.

Gerardo Barrios tenía fútbol hasta para regalar. Así seguía llegando al arco de Rivas. La mejor opción para acudir al arco rival era con Hernández por la banda derecha, pero no todos le entendían en cancha.

Pero cuando nadie se esperaba nada de Cacahuatique, Ilden Reyes se elevó dentro del área de Gerardo Barrios, para mandar certero toque de cabeza que se fue a las redes para el 1-0 al 40. Era la primera vez que el equipo de Ciudad Barrios llegaba al arco del rival y marcaba.

Pero a los 67 mimutos, hubo historia repetida. Gerardo Barrios presionaba por el 1-1 con todo su reparto en cancha, pero es una escapada por la banda izquierda, César Gutiérrez, quien solo tenía siete minutos de estar en cancha, conectó con un centro para poner el 2-0 a favor de Cacahuatique.

Quedaba en el congelador la cereza al pastel. La puso Wálter Alvarenga para el 3-0 definitivo. Fue por medio de un penalti al 83. Le pegó con la potencia requerida para sellar el triunfo. Todo estaba consumado.

Sobre el final, Gerardo Barrios no tuvo ni para el consuelo. Jonathan Rivas le atajó un penalti a Jesús Contreras, para que los de San Rafael Oriente se fueran en blanco a competir una temporada más en liga de bronce.

Pese a perder, el Gerardo Barrios tuvo este gesto deportivo con el rival.