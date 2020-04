Once Deportivo comenzó el plan de renovación para el Apertura 2020

El Once Deportivo no se duerme en los laureles y comenzó con la renovación de contratos de sus jugadores de cara al torneo Apertura 2020 que aún no tiene fecha de inicio por la cuarentena domiciliar obligatoria por el COOVID-19.

El sorpresivo campeón nacional confirmó la renovación de contrato de Kevin Menjívar y Ronald Almendares. Anteriormente el cuadro ahuachapaneco también hizo oficial el fichaje del portero Yonatan Guardado.

El técnico español Juan Cortés Diéguez adelantó a El Gráfico que mantendrá la misma base de jugadores.

El Once Deportivo tendrá como retos para el próximo torneo la revalidación del título y la participación en la Liga CONCACAF.

Renovando nuestros jugadores para afrontar próximo Torneo Apertura y Liga Concacaf!!���� #todossomos11 pic.twitter.com/NH230iuhk0 — 11deportivofc (@11deportivofc) April 4, 2020

Preparándonos ya para próximo Torneo Apertura y Concacaf !!! Nuevo fichaje !!#TodosSomos11 ���� pic.twitter.com/Ibv2AFl59Z — 11deportivofc (@11deportivofc) April 4, 2020