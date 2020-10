Once Deportivo golea al Sonsonate

El Once Deportivo no se guardó nada y también dijo presente en sus aspiraciones en el Apertura 2020. Con marcador de 4-1, los ahuachapanecos vencieron a un Sonsonate que no tuvo propuesta pero que lo intentó sin suficientes argumentos.

En dos minutos de juego, Fernando Castillo aprovechó un error del guardameta sonsonateco Héctor Carbajal para anotar el tanto que pronto tenía en ventaja al Once Deportivo. Los ahuachapanecos han presionado desde el inicio y tuvieron rápido su premio.

Al minuto 45, Elvin Alvarado aprovechó los espacios del rival para anotar el 2-0 con el que se irían al descanso pero que caía como balde de agua fría para un equipo sonsonateco que lucía sólido tras el primer tanto en contra.

Pero Sonsonate despertó en el complemento. Al 48' Jacobo Kattán puso el primero para los cocoteros, que hasta entonces habían sufrido pero el tanto les pemitió despertar en el partido.

Pero Elvin Alvarado volvería a ser el verdugo de los sonsonatecos. El volante anotó doblete al 63' y 65' para firmar la goleada ahuachapaneca en la segunda parte.