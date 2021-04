Once Deportivo y Jocoro no se hicieron daño en Ahuachapán

Once Deportivo no pudo decifrar el cerrojo defensivo de Jocoro y se tuvo que conformar con el puntito en casa.



El conjunto de Bruno Martínez sigue líder e invicto en el campeonato pero perdió la oportunidad de ampliar su ventaja en el grupo sobre sus perseguidores FAS y Alianza.



El partido se presentaba interesante debido al buen momento que arrastraba el equipo de Once Deportivo siendo líder y único invicto del torneo. En la otra esquina teníamos a un equipo de Jocoro que quería componerse en la tabla del grupo A luego de ser sotanero de la hexagonal y por perder los últimos dos encuentros del certamen ante Firpo y Marte.



El partido inició como era de esperarse, con un equipo de Bruno Martínez dominando y tomando la iniciativa hacia la portería de Meme González. Por el otro lado, Jocoro se mantenía ordenado con su mediocampo y la defensa para cerrarle los espacios a los fronterizos.



Sobre minuto 10', llegaría la primera ocasión del encuentro por medio de Edgar Solís con un tiro libre lejano a la portería rival pero que casi se cuela sobre el ángulo superior derecho de la meta fogonera.



Cuatro minutos después, Edgar Medrano tendría la segunda oportunidad para los locales con una jugada individual al borde del área pero que no le pudo dar dirección a su remate que se fue arriba de la meta de González.



A partir de ese momento, el encuentro se tornó trabado con mucha pierna en el medio campo y con poca claridad a la hora de hilvanar jugadas de gol.



En esos tramos del partido, Jocoro trataba de sacudirse la presión de los locales enfriando el encuentro y con trazos largos a un solitario Carlos Lanza, quien se veía superado ante los centrales del conjunto aurinegro.



Los últimos minutos de la primera parte se jugaron de manera intrascendente con pocas oportunidades de llegar al área rival por parte de ambos equipos.



Así se fueron al descanso las dos escuadras, con un Once Deportivo que tuvo algunas ocasiones para abrir el marcador pero que poco a poco cayó en el juego del rival. Por su parte, la escuadra de Jocoro estaba sacando el negocio de sumar en contra del líder del grupo A.



SEGUNDO TIEMPO

La segunda parte inició tal cual como finalizó la primera, con un equipo de Martínez que trataba de tomar la iniciativa pero le costaba hallar claridad en las jugadas de gol ante una defensa fogonera bien planteada atrás.



El técnico mexicano de Once Deportivo trató de darle más movilidad al medio campo con la incorporación de Marcelo Díaz. Inmediatamente, Victor Fuentes acompañado por Carlos Romero en la grada, metieron a Roberto Sol y Yuvini Salamnca para controlar de mejor manera la pelota en el medio campo.



A pesar de la entrada Diaz y Baires en la media cancha, la gente de Ahuachapán se comenzó a inquietar y a desedperar ya que el equipo no daba indicios de mejora en su objetivo de obtener los tres puntos.



Sobre minuto 76', el recién ingresado, Gilberto Baires iba a tener la oportunidad más clara del encuentro al rematar de volea un disparo al borde del aréa que desvió Meme González al larguero con una tapada espectacular que mantenía el cero en la portería jocoreña.



En ese momento, el cuerpo técnico del Once Deportivo mandó toda la carne al asador con un triple cambio en el ataque con Boris Morales, Erick Guadrón y Marvin Piñón.



Ya en los últimos minutos, el equipo de Morazán comenzó a enfriar el encuentro y se paró bien atrás para obligar al equipo de casa a optar por los trazos largos que resultaron ineficientes ante la zaga jocoreña.

