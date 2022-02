Once Deportivo y Metapán empataron sin goles en Ahuachapán

Negocio calero. El Once Deportivo cedió puntos en el estadio Simeón Magaña de Ahuachapán tras un empate sin goles ante los jaguares del Metapán en el cierre c de la jornada 5 del Clausura 2022.

Los caleros sumaron 9 puntos en la tabla general mientras que los aurinegros llegaron a las 7 unidades.

El conjunto de Rubén da Silva no pudo seguir cosechando una racha de triunfos en el Simeón Magaña y concluyó con su segundo empate del certamen, mientras que los caleros ganaron su quinto punto en condición de visitante.

El primer tiempo terminó de milagro con un 0-0 luego que el local Once Deportivo fallara las mejores ocasiones de gol ante la portería de Metapán.

Pero los primeros 10 minutos del cotejo fueron interesantes en el Simeon Magaña de Ahuachapán. Tanto el Once Deportivo como el Metapán quisieron imponer su juego.

En el génesis del encuentro fueron los jaguares los que tomaron la iniciativa hacia la portería de William Torres, pero el conjunto local no se dejó intimidar.

Pero tras un par de jugadas de coraje, el Once Deportivo entró en calor y emparejó la balanza en el césped del Magaña.

Johaho Hinestroza fue el primer jugador en dar aviso sobre el minuto nueve. El colombiano realizó una acción desde el exterior hacia el interior para sacar un disparo de pierna derecha que se fue cerca de la cabaña de William Tórres, portero que solo vigiló la trayectoria del balón.

La segunda jugada a gol llegó a favor del conjunto local. Una gran acción audaz de Marcelo Díaz por la banda derecha sobre Gerardo Güirola hizo que "El motorcito" Díaz quedara libre para sacar un centro. Lo hizo en busca de la cabeza de Carlos Herrera, pero el atacante conectó mal con el balón y Óscar Arroyo se salvó del primero.

Tras el primer cuarto de hora, la balanza ya se inclinaba a favor de los locales. Eran más prácticos a la hora del traslado de balón y su llegadas eran con mucho más volumen que el equipo contrario. Por eso, al minuto 15, Melvin Cartagena - tras una serie de pases sobre el medio campo - agarró el balón y disparó en tres cuartos de cancha hacia la meta de Arroyo, pero el disparo nuevamente se desvío hasta la línea de fondo.

AGONÍA DE METAPÁN

Desde el minuto 20 al 45, fue un dominio total del Once Deportivo sobre Metapán.

Por ejemplo, sobre el filo de los 20 minutos, el Once Deportivo estuvo a punto de ponerse en ventaja. Una gran jugada colectiva entre Carlos Herrera y Bryan Paz hizo que el atacante originario de La Unión quedara en un mano a mano contra Óscar Arroyo, y en el momento de la ejecución, el achique de Arroyo surtió efecto e hizo que el esférico tomará una dirección diferente y saliera apenas centímetros fuera de la cabaña de Metapán.

Bryan Paz dio su segundo aviso sobre los 31 minutos. El atacante izquierdo agarró un balón de espaldas al marco y tras lograr darse la vuelta soltó un potente disparo de izquierda que pasó nuevamente cerca de la portería de Arroyo.

Cuatro minutos más tarde (35'), Walter Chigüila probaría nuevamente sobre el marco metapaneco con un disparo de pierna izquierda luego encontrar un balón proveniente de un rechazo Calero. El esférico pasó apenas arriba del larguero norteño.

SEGUNDO TIEMPO

El segundo inició con una gran intensidad. El Once Deportivo intentó ponerse en ventaja desde los primeros instantes, pero Metapán le dejó claro que también intentaría marcar para llevarse los tres puntos.

Héctor Omar Mejía fue el primero en realizar modificaciones. Cristian Aguilar refrescó la media al entrar por Iván Castro y Fernando Clavel abandonó para darle minutos al seleccionado nacional Cristian Gil.

Pese a estar empatados sin goles, ambos equipos intentaban marcar pero sin mayor éxito. El encuentro cayó en un bache donde las faltas obstáculizaban el ritmo y evitaban que se registraran más ocasiones de peligro.

PRIMER AVISO DE GIL

Sobre el minuto 60, Johaho Hinestroza ganó un duelo por la banda izquierda y tras un centro al área Cristian Gil ganó el salto a la defensa aurinegra y casi marca el primer gol del partido.

La respuesta de Rubén da Silva inmediatamente fue meter a sus modificaciones: Enner Orellana, Fernando Castillo y el atacante argentino Juan Maré.

Pero el Metapán daba mejores sensaciones en esta segunda etapa del partido. Sobre todo cuando Cristian Gil tomaba su rol de pivote y ganaba el hueco entre defensa y volantía del Once Deportivo.

Por ejemplo al minuto 77, Gil ganó un balón sobre el medio y filtró hacia Yerson Gutiérrez, quien quedaba en una buena posición hasta el cierre de Enner Orellana.

POLILLITA AGOTÓ SUS CARTAS

Al verse bajo presión en casa, Rubén da Silva hizo ingresar a su última carta de gol : Jabari Hylton, el jamaicano de 23 años quien ingresó por Bryan Paz en la punta.

No obstante, la historia no cambió. Tanto Once Deportivo como Metapán terminaron el encuentro sin goles y con un punto dentro de sus bolsillos.