Once partidos de Copa El Salvador esta tarde

Una jornada más se jugará esta semana de la Copa El Salvador, cuando los 12 equipos de la liga mayor se enfrenten a sus pares de la segunda división profesional entre hoy y mañana a nivel nacional.Luego de iniciar la segunda vuelta del torneo copero, solo seis de los 12 equipos de la primera división se mantienen líderes de sus respectivos grupos, mientras que el resto de los bandos los comandan equipos de la liga de plata.Isidro Metapán, líder del grupo “A” con dos triunfos expone su invicto ante sus primos, el Leones de Occidente de la misma ciudad calera, en el estadio “Jorge Suárez Landaverde”.El equipo metapaneco es último en el grupo con apenas un empate tras empatar a un gol con el Espartano de San Julián de la liga de bronce al inicio de esta vuelta decisiva.En el grupo “B” se enfrentan dos equipos conocidos en la zona occidental, FAS ante Once Municipal de Ahuachapán, en el estadio Óscar Quiteño de la ciudad de Santa Ana.Los tigrillos marchan segundos en la tabla de posiciones con cuatro puntos pero de manera invicta y reciben al líder que suma siete unidades y sin conocer la derrota tras golear en la fecha anterior a los “Venados” del ADET de tercera división por 4-0.Los líderes Águila (grupo “H”) y Pasaquina (grupo “I”) expondrán sus invictos cuando reciban respectivamente al Firpo y a la Asunción de Anamorós.Mientras que Firpo, líder del grupo “J” (6) recibe en el “Sergio Torres” de Usulután al Jocoro de la liga de plata, que marcha segundo con cuatro puntos.Metapán vs Leones de Occidente / 6:00 pm / Jorge Suárez LandaverdeFAS vs Once Municipal / 3:30 pm / Óscar Alberto QuiteñoSonsonate vs Once Lobos / 6:30 pm / Ana Mercedes CamposUES vs Atlético Comalapa / 3:00 pm / UniversitarioSanta Tecla vs El Roble / 5:00 pm / Las DeliciasAlianza vs Audaz / 3:15 pm / CuscatlánÁguila vs Firpo / 3:30 pm / Polideportivo Don BoscoPasaquina vs Asunción / 3:00 pm / San SebastiánFirpo vs Jocoro / 3:00 pm / Sergio TorresLimeño vs Aspirantes / 4:00 pm / Ramón Flores BerríosDragón vs Topiltzón / 3:00 pm / Polideportivo Don Bosco