Operarán nuevamente al seleccionado de playa Rubén Batres

Rubén "el Cañón" Batres será operado por segunda ocasión, informó este martes el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES). El pívot de la selección nacional de fútbol playa, quien sufrió un accidente de trabajo en noviembre pasado, será intervenido por segunda vez en el Hospital Rosales, donde llevan el control de su primera operación y de su recuperación.

Batres fue alcanzado por las aspas del motor de su lancha y sufrió lesiones en sus piernas, por lo que tuvo que ser llevado, en primera instancia, al Hospital San Pedro de Usulután, y de ahí fue referido al Rosales.

Según la información difundida hoy por el INDES, el jugador, pieza clave en el equipo que entrena el técnico nacional Rudis Gallo, los médicos le notificaron de una nueva operación para ayudar a su recuperación.

"Sigo con la limpieza de la herida, me volvieron a poner la máquina (Sistema VAC) para seguir avanzando, es lo que me han dicho los doctores. Me van a hacer otro injerto en la herida porque va avanzando, va sacando carne nueva, pero es necesario (la cirugía) para avanzar más rápido", comentó Batres.

Durante el accidente, ocurrido el pasado 11 de noviembre, "el Cañón" también sufrió una fractura en el platillo tibial de la rodilla izquierda y una lesión en el tobillo derecho, por lo que fue intervenido quirúrgicamente de emergencia.

"Siento alegría porque va sanando mucho la herida, a veces me siento triste de no poder caminar, ya quiero estar haciendo cosas en mi vida, pero así es, hay que esperar", agregó Batres.

En marzo del año 2020, Batres fue nombrado como embajador del fútbol playa a escala mundial, una distinción otorgada por Beach Soccer Worldwide, la institución que organiza y controla el fútbol playa a nivel mundial. Junto a él, la mexicana Anjuli Ladrón y la estadounidense Nick Pereira, y sus goles han estado en varias ocasiones en los listados de mejores y más vistosos, por su potencia y colocación en el arco.