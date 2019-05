Óscar Cerén: "En mi casa son todos aguiluchos"

Óscar Cerén es uno de los dos jugadores en Alianza que también estuvo con Águila (2014/2015). A diferencia de su compañero Henry ''Catrachito'' Romero no se sintió incómodo en abordar ese pasado donde incluso reafirmó que en su familia siempre han sido seguidores del cuadro migueleño.

Cerén es parte de la historia reciente de los albos porque estará en la sexta final consecutiva desde el Apertura 2016. Ha ganado dos pero ha sufrido en tres. Este domingo puede equilibrar la balanza.

Dijo que se siente motivado porque llega en su mejor momento y quiere responderle a Alianza y a su afición porque en diciembre vivieron una decepción. Está a la expectativa de que tras esa final pueda presentarse una oferta en el extranjero.

¿Cómo vives esta final, después de que en el pasado tuviste la oportunidad de vestir la camiseta de Águila?

Con responsabilidad, el pasado para mí ya quedó atrás. En su momentó defendí como se debía la camiseta de Águila y hoy me debo al club Alianza. Durante todos los torneos que he estado acá lo he hecho bien. Nada más estoy con la responsabilidad y deseo de seguir sumando otro título más.

En tu familia son aficionados de Águila. ¿Es esto especial?

Todos saben de que en mi casa son todos aguiluchos, yo igual. Desde pequeño el equipo que siempre nosotros apoyamos fue Águila pero me presto a Alianza. Estará bonita esta final pero la jugaré con la responsabilidad que se debe pero en lo personal motivado y con las ganas de seguir triunfando y sumando títulos. Agradecido con Alianza por haberme abierto las puertas acá, nada que reprochar. Es el mejor club del país, la mejor institución, el mejor equipo en todas las áreas y todos los jugadores quisieran estar acá. Quiero defenderla al 100% esta camiseta y gracias a Dios lo estoy haciendo y espero hacerlo mientras tenga contrato.

A diferencia de las finales anteriores ha cambiado el rival. Ya no es Santa Tecla, con el que se había hecho una tradición.

Hasta en el juego es muy diferente Águila de Santa Tecla, igual estará lleno el estadio porque los dos equipos tienen mucha afición.

Dos goles tuyos le permitieron a Alianza vivir esta fiesta de la final.

Fueron dos goles muy importantes en una cancha muy difícil como la de Limeño y nos ayudó mucho para pasar a la final. Todo el esfuerzo de todos mis compañeros fue bueno, lastimosamente tuvimos muchas oportunidades para anotar y no las hicimos pero esperamos estar con la fortuna el día domingo que a veces uno necesita.

Curioso el camino al título para Alianza, le ha tocado sólo rivales de la zona oriental. Primero Pasaquina en cuartos, luego Limeño en semifinales y ahora debe enfrentar a Águila.

Esto del fútbol nos tocó partidos contra equipos de oriente y todos saben el carácter que tienen y ganas que ponen en los partidos. Han sido complicados pero el equipo luchó para estar en la final.

Alianza llega a su sexta final consecutiva. ¿Qué te parece esto?

Lastimosamente perdimos la final pasada pero pedimos disculpas a toda la afición porque los defraudamos pero el fútbol da revanchas y podemos reivindicarnos y esperamos que así sea y el día del partido podamos estar celebrando con toda la afición que siempre nos está apoyando.

¿Consideras que estás pasando por tu mejor momento futbolístico?

Creo que estoy pasando por un buen momento, traigo torneos atrás donde he sido constante, como dice el profesor (Rodríguez), con el rendimiento y espero aprovecharlo para que pueda ayudar a todo el equipo.

¿Dónde puede estar la clave para Alianza en la final?

La clave va a estar en hacer todo lo que hemos venido haciendo en todo el torneo que ha sido bueno. En esta instancia no debemos salir a inventar cosas que no tenemos que hacer sino trabajar como grupo. Todos luchando por el mismo objetivo.

¿Existen ofertas fuera del país para ti?

Terminado este torneo me queda un año más de contrato todavía con Alianza. Hasta el momento, soy sincero, no tengo ofertas del extranjero pero si después de lo que pase en el torneo local y la Copa Oro sale una oferta, espero sentarme con Alianza y el club (interesado) para ver si llegan a un acuerdo.