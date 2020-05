Óscar Cerén: "Me frustré cuando me lesioné la rodilla"

La noche del miércoles 4 de marzo del 2020 es un día que Óscar Elías Cerén desea olvidar en su carrera deportiva, porque pese a ganar por 1-2 ante El Vencedor, la lesión que sufrió el mediocampista en su rodilla izquierda tras pararse mal ante la marca del colombiano John Machado es para no recordar.

"Gracias a Dios ya estoy bien, estoy en la etapa de fortalecimiento muscular más los trabajos que me ha dado el profesor Mario Villatoro. Por ahora no he trabajado lo adecuado, solo los de ejercicio de fortalecimiento", confesó el jugador.

"Sufrí una distensión de ligamento colateral interno y externo de mi rodilla izquierda, la verdad fue doloroso sufrir esta lesión, el primer mes fue insoportable el dolor, aparte que me sentí triste porque nunca había estado lesionado de esa manera, los ánimos estaban bajos, por los suelos, pero poco a poco me recuperé mentalmente, el apoyo que he recibido de parte de mis hermanas, especialmente de mi hermano mayor (Dárwin Cerén) y de mis padres junto a la de mi esposa ha sido fundamental", reconoció el jugador.

El aliancista admite que nunca borrará ese momento de su mente, por todas las cosas que pasaron por su cabeza.

"Me recuerdo muy bien cómo me lesioné, eso nunca lo olvidaré, fue un balón que quise despejarlo ya que en un momento estaba jugando ese partido de lateral derecho, al momento de despejar la pelota choqué con un contrario de El Vencedor (John Machado), él me empujó y me paré mal, allí sentí que mi rodilla se estancó porque a la hora de puntear el balón me quedé solo con la pierna izquierda apoyando mi cuerpo, allí se me dobló la rodilla, en ese momento salí de la cancha y ya no pude seguir por el dolor", recordó el mediocampista albo.

Cerén admite que su proceso de recuperación fue lento y tortuoso en algunos momentos, pero que ha llegado a una etapa que le permite pensar en su retorno.

"El miércoles pasado me dieron el alta médica, finalicé las terapias que hacía en Antiguo Cuscatlán, fueron 10 sesiones de trabajo que realicé en ese proceso, una sesión diaria que hacía para fortalecimiento de mi rodilla y una sesión para reconstruir los ligamentos por dentro de mi rodilla", confesó.

ÚLTIMA ETAPA FÍSICA

Óscar Cerén reconoce que por su mente pasó la idea de lo peor con su rodilla, que su lesión era más grave, pero que gracias a su cuerpo evitó salir más dañado.

"Siento que mi rodilla logró responder para no salir tan dañado, los doctores que me han atendido me dijeron que como tengo buena masa muscular en mis piernas descartaron después de evaluar la rodilla que haya sido una rotura de meniscos cruzados que me habría hecho operarme, al principio eso me puso mal, me frustré tanto pensar que me debían operar y esperar casi seis meses de recuperación", admitió.

"La ventaja ahora es que tendré el tiempo suficiente para recuperarme, es lo único bueno que le saco a todo este encierro, me dará la oportunidad de alcanzar el mismo nivel que mis compañeros", indicó el jugador.

Sobre el torneo que se avecina, Cerén considera que los albos se han reforzado bien para encarar la nueva temporada.

"Veo al equipo bien reforzado, hablando con el presidente y con el técnico han llegado jugadores con buena presentación en el torneo anterior, son buenos jugadores que ayudarán a nuestro objetivo como llegar a la final y ganar la corona 15 que todos queremos. Lastimosamente lo que sucedió en el torneo pasado creo que sí es verdad que no arrancamos bien comenzamos al final de la primera vuelta llegar bien en la segunda vuelta, en eso estábamos trabajando cuando se anunció primero el parón de la liga y luego su cancelación", acotó.

"Solo esperando la fecha en que podamos retornar a las canchas, creo que todo el país desea que volvamos a la normalidad, que esto de la pandemia ceda pronto, seguimos acá en casa guardando la cuarentena, lo económico nos está afectando a todos y eso es el deseo que tengo como persona y como padre de familia", concluyó.