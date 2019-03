Óscar Cerén: “Me la jugué en el segundo gol”

Para el quezalteco Óscar Elías Cerén, el triunfo del pasado sábado por la noche ante Jamaica en el Cuscatlán fue justo y merecido y habló de la jugada previa que culminó con el autogol del defensor jamaicano Demion Lowe, y que significó el 2-0 final.

Cerén buscó de altura junto al defensor central del IK Start de Noruega, en un balón que mandó a la guerra el volante Gerson Mayén justo a la orilla del área grande de la portería defendida por Andre Blake.

El nacional saltó con fuerza buscando la pelota que terminó al final chocando con la cabeza del defensor central jamaicano para colarse lejos del alcance de Blake.

“La verdad es que me la jugué, me tiré buscando de aire la pelota, lastimosamente no pude alcanzarla pero creo que eso incomodó al defensor de ellos (Demion Lowe) para que no mirara la trayectoria de la pelota porque fue una acción que salió de repente; quizá si la hubiera cabeceado la pelota habría llegado a la portería porque (Gerson) Mayén mandó de aire la pelota para ver si podía hacer el gol”, recordó.

Sobre el partido, Cerén admitió que el plantel se entregó al juego, concentrados y que el compromiso que tenían antes del juego los inspiró.

“Logramos ganar con un marcador así, junto a mis compañeros estábamos motivados y lo demostramos”, aseveró.