Óscar Cerén: "Por un acuerdo no puedo revelar el equipo"

El jugador Óscar Elías Cerén vertió sus primeras declaraciones luego de conocerse que jugará la próxima temporada en España aunque reiteró que por el momento no puede decir el nombre del equipo ni en la categoría en que jugará en España.

El ex jugador de Juventud Independiente, Águila, Isidro Metapán y Alianza confirmó su desvinculación de Alianza luego que su contrato deportivo venciera tras el cancelado torneo Clausura 2020 el pasado mes de marzo.

"Agradecido con Dios por permitirme esta oportunidad de salir del país, mi familia está contenta, si confirmo que jugaré próximamente en España pero por un acuerdo de confidencialidad con mi futuro equipo no puedo decir ni su nombre ni en los términos en que se ha hecho las negociaciones", aclaró de tajo el seleccionado nacional.

Cerén aseguró sobre la logística que le resta para salir del país está en curso y que "todo se está planificando para poder dar el nombre de mi nuevo club. No puedo decir si ya firmé mi contrato con ellos ni tampoco puedo anunciar en qué fecha saldré hacia España, son cosas que por el momento mi representante está afinando con mi nuevo equipo."

El seleccionado nacional confirmó a Deportes LPG que las conversaciones habían iniciado antes que la pandemia del COVID-19 llegara con fuerza al país.

"Conversaciones ya tenía, no solo con el equipo que me ha fichado, habían otras ofertas de equipos justo antes que la pandemia llegara o antes de mi lesión con Alianza. Sabía que mi contrato finalizaba y que por las ofertas que manejaba para jugar fuera del país era casi imposible mantenerme con Alianza, por eso llegamos a un acuerdo verbal con Alianza donde me comprometía que si por alguna razón no se concretaba yo firmaría con ellos. A Dios gracias todo salió bien", afirmó.

El jugador de origen quezalteco de 28 años confesó además que para esta nueva aventura en su carrera profesional lo acompañará toda su familia.

"Claro que ellos viajarán conmigo hacia España, son cosas que estamos ahora buscando resolver con mi representante, lo importante es que en casos como este la familia es algo importante que te puede ayudar, su apoyo ha sido importante para mí y eso se valora, al igual que el apoyo de mis otros hermanos y de mis papás."

Finalmente Cerén reiteró que "todos los detalles de mi viaje a España se darán en una conferencia de prensa la cual se dirá pronto el día y la hora en que se realizará, no puedo decir nada más, solamente que me siento feliz por esta oportunidad de representar a mi país en otro Continente."