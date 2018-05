Óscar Cerén revela que jugó la final con riesgo de quebrarse una costilla

Óscar Cerén se consagró en la banda derecha del Alianza durante el Clausura 2018. Tuvo los minutos requeridos gracias a la confianza del timonel albo, Jorge Rodríguez, pero en la final tomó un riesgo: jugó con una costilla a punto de fracturarse.

Cerén estuvo cerca de quedarse fuera de la final de Clausura 2018. En el juego de vuelta de semifinales, contra Águila, el mediocampista tuvo que salir al mediotiempo por una lesión de costilla.

"El domingo, antes d ela final, me inyectaron para poder jugarla. Lo hice con el riesgo de poder quebrármela. En tramos del juego no me dejaba dar el 100 por ciento, pero hice todo lo que pude para el equipo y nos ayudó para sacar el resultado", apuntó el volante.

El oriundo de Quezaltepeque dijo que tomó el riesgo como agradecimiento a la confianza que le tuvo el cuerpo técnico durante todo el campeonato.

"Me siento Contento con la oportunidad que me dio el profesor desde el primer torneo que él vino. Lastimosamente el torneo pasado quizá yo bajé los brazos y casi no jugué, pero en este torneo me volvió a dar la oportunidad y le cumplí. Me dio el premio de jugar la final de la que por poquito me quedaba fuera", apuntó.

YA RENOVÓ CON EL ALIANZA

Por otra parte, Cerén dijo que le dio tranquilidad haber renovado contrato con los albos antes del cierre de la fase regular.

"Contento por el trabajo que estoy haciendo. Veo que les ha gustado y espero mejorarlo. Estoy contento por lo que se ha hecho. Adelante de mi tengo a unos buenos delanteros que en los entrenos me entiendo bien con ellos y en la final no iba a ser la excepción. Gracias a Dios en todos los entrenos nos llevamos bien", declaró el mediocampista.

Cerén agradeció además el apoyo que le brindó su hermano, Darwin, a la distancia. Desde Houston, el volante del Dynamo de la MLS estuvo pendiente de lo que hacía Óscar con la camisa del conjunto blanco.

"Siempre tengo el apoyo de él. Estoy totalmente agradecido con él", finalizó el volante albo.