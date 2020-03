Óscar Cerén sobre su futuro: "La idea es renovar por dos años más en Alianza"

En reposo en casa por lesión de ligamentos externos e internos y cuarentena domiciliaria por coronavirus, el volante nacional, Óscar Cerén confirmó que su contrato con Alianza terminó luego de que FESFUT diera por terminado el Clausura 2020, el jueves pasado. Pero el mediocampista, camisa 9 en los albos, indicó a EL GRÁFICO que en este momento solo piensa en seguir en las filas albas.

Cerén dijo a este medio que desde antes de que este certamen de Clausura se diera por terminado hubo pláticas sobre continuidad en las filas capitalinas con el director ejecutivo de los albos, Lisandro Pohl.

"Tenemos pláticas con don Lisandro. Debido a esta crisis por coronavirus es que no hemos concluido las conversaciones, pero todo está avanzado. La intención es seguir en Alianza. No pienso irme a otro equipo de acá del país. Mi prioridad es seguir en Alianza. Acá me siento bien", dijo el volante nacional.

Cerén llegó por primera vez a las filas blancas desde 2016. En dos ocasiones ha tenido que renovar contrato por dos años. Por lo tanto esta tercera renovación también será por ese mismo periodo, según el mediocampista que trabaja en la banda derecha. Desde su arribo a la casa aliancista, Cerén ha ganado tres titulos de liga. Uno de esos fue el que ese plantel ganó como invicto, bajo la dirección técnica de Jorge "Zarco" Rodríguez.

Luego, Cerén aseguró que solo dejaría las filas albas en el caso de una oferta fuera del país. "Para que voy a mentir. Ya me han salido ofertas fuera de acá, pero no las he tomado porque han sido para ir a ganar lo mismo de acá. Por eso siempre he preferido quedarme acá. En Alianza estoy bien", apuntó el volante del equipo paquidermo.

Por ahora, el volante albo ve como positivo que tendrá hasta junio para poder recuperarse de lesión de ligamentos externo e interno.