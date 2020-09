Óscar Portillo deja el fútbol y se dedica a venta de productos desechables

Óscar Portillo, exjugador de Juventud Independiente y Municipal Limeño en la primera división iniciará una nueva etapa en su vida y se dedicará a su negocio de venta de productos desechables, PROPLAS+.

El exzaguero nacional explicó que luego de tres años, PROPLAS+ ya es una marca registrada y por eso le meterá todo su tiempo al negocio familiar.

“Esto siempre ha sido un negocio familiar, nosotros iniciamos esta aventura con mi esposa hace tres años lo que es la venta de productos desechables, es nuestra empresa porque ya está registrada con todos los requisitos de ley, se llama PROPLAS+”, dijo Óscar Portillo.

Según contó Óscar Portillo, la mente maestra de este proyecto familiar fue su esposa, Johana Raquel Mejía, pues ella fundó las bases de lo que ahora es su negocio de venta de productos desechables.

PROPLAS+, en sus primeros tres años de operación, alcanzó a prestar servicio a empresas como Robertoni, Keymar, Munsa y Toto.

“La idea nace siempre buscando una nueva oportunidad para mantenerse uno con la familia, hacernos un espacio en el mundo de los negocios y se comenzó desde pequeño por parte de mi suegra hace 20 años, pero con mi esposa Johana Raquel Mejía, siempre estuvimos alejados de ese ámbito hasta que descubrió ese don que tenía del negocio, fue la mente maestra de todo esto, así surgió la idea para salir adelante para nuestra familia”, explicó el ahora exjugador de fútbol.

Toñito, como es conocido, contó que PROPLAS+ ya cuenta con siete miembros que conforman su personal operativo, es por eso que decidió dejar a un costado su vida como futbolista y dedicarse al negocio familiar.

"Hace unos meses tuve cercanías de estar con el Destroyer, me habló Juan Ramón Paredes, él será el técnico, pero lo hablamos con mi esposa y creo que el fútbol ya me dio lo que me tenía que dar. No descarto volver, porque cuando me lesioné de la rodilla de repente aparecí en Municipal Limeño, no cierro la puerta, pero por ahora el negocio es lo primordial”, apuntó Portillo.

EL REGRESO DEL FÚTBOL

Desde su retiro, Óscar Portillo opinó sobre el regreso del fútbol en El Salvador, donde la mayoría de equipos de primera división ya volvieron a los entrenamientos presenciales. El exzaguero le desea lo mejor al balompié en su reactivación luego de más de cinco meses de parón por la emergencia sanitaria.

“Ojalá por el bien del fútbol se pueda seguir adelante, es el deporte rey que todos quieren que vuelva aunque uno ya esté retirado, uno quiere siempre estar pendiente y ojalá esto del virus no lo afecte tanto y que llegue a la normalidad lo más pronto posible”, concluyó Portillo.