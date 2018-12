Óscar Sorto da sus razones para fichar con el Santa Tecla

El zaguero Óscar Sorto, estadounidense hijo de padres salvadoreños, confirmó a EL GRÁFICO, desde California, que llagará el 2 de enero a El Salvador para ponerse a las órdenes del técnico Cristian Díaz, en las filas del último campeón nacional, el Santa Tecla.

De acuerdo con Sorto, aún no ha firmado contrato con el conjunto verdiazul, pero indicó que todos esos puntos quedarán resueltos a su llegada al país.

En los últimos años el zaguero estuvo jugando en la USL, segunda división de Estados Unidos. Desde esa liga tuvo una oportunidad de ir a la selección de El Salvador en 2017, pero su equipo no lo cedió en ese momento, por estar en instancias definitorias.

Antes de eso, Sorto fue parte del primer equipo de Los Ángeles Galaxy.

"Jugué algunos partidos de CONCACAF y de MLS, pero ahora quiero ir a El Salvador para ser campeón con Santa Tecla. Yo hablé con Guillermo Figueroa, presidente del Santa Tecla, para decirle que estaba interesado. Quiero que la gente de El Salvador, me conozca, que vea cómo juego. Siempre he tenido esa idea de jugar en El Salvador. Ya no quise jugar en la USL. Quise buscar un equipo grande, que esté en la mayor", explicó.

Y dijo que tuvo acercamientos con el Tecla gracias a su amistad con Gerson Mayén.

"Me llamó la atención Santa Tecla. Conozco bien a Gerson Mayén. Me interesó mucho. Esa fue la razón por la que hablé con don Guillermo. Vamos a hablar allá en El Salvador", apuntó Sorto en charla con este medio, desde Estados Unidos.

Sorto dijo que juega como un zaguero lateral, pero indicó que también lo puede hacer en el centro de la zona de seguridad. Este defensor jugó con la camisa del Galaxy ante Metapán, por CONCACAF Liga de Campeones, en 2013.