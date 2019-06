Ósman Elis busca uno de los dos cupos disponibles en Limeño

Municipal Limeño inició su pretemporada el pasado martes por la tarde y dentro de sus posibles contrataciones se encuentra el hondureño Ósman Elis, hermano mayor del internacional Albert Elis, atacante actual del Houston Dynamo de la MLS, ex integrante del Monterrey de la Liga MX y uno de los referentes ofensivos de la selección catracha en la actual Copa Oro de la CONCACAF.



Elis Martínez ha llegado a Santa Rosa de Lima convencido de que puede llamar la atención del técnico William Renderos Iraheta. El equipo oriental tiene dos plazas de extranjeros disponibles para la temporada 2019-2020.

“Listo para trabajar fuerte, a las órdenes del profesor (Renderos) Iraheta, llegué a la pretemporada de Limeño gracias a que un amigo salvadoreño llamado Guayito en Houston (Texas) me preguntó que si quería venir a El Salvador para poder jugar en Municipal Limeño. La idea me pareció bien, no lo pensé dos veces y le dije que sí, por eso estoy acá en Santa Rosa de Lima para buscar un lugar en el equipo”, destacó el jugador de 25 años que ya tuvo experiencia en el fútbol internacional.



Además, el futbolista hondureños agregó: “He jugado en primera división en Panamá con el Chorillo (ahora llamado C.D. Universitario), en (Santos de) Guápiles de Costa Rica y ahora que estuve con el Honduras Progreso de segunda división”, afirmó el jugador hondureño que se define como un jugador polivalente en la cancha.



“Juego de volante ofensivo, me considero un jugador rápido, técnico con el balón, pero debo demostrar eso más en la cancha que diciéndolo, por eso he venido desde el inicio de la pretemporada del equipo, para ganarme un puesto y eso solo lo lograré entrenando fuerte, preparándome bien para alcanzar un lugar en el Limeño”, acotó.



Pese a que el mayor referente futbolístico dentro de la familia Elis Martínez es su hermano menor (Albert), el jugador hondureño busca abrirse campo por su fútbol y goles más que por ser el hermano mayor de uno de los mejores atacantes que posee la selección hondureña en la actualidad.



“Gracias a Dios a mi hermano le ha ido muy bien en la MLS, lo mismo busco acá, que me vaya bien, estoy dispuesto a trabajar fuerte para quedarme”, aseguró con convicción. “Sobre mis papeles no tengo problema, estoy libre, lo importante es que el profesor (Renderos Iraheta) me vea trabajar y que él tome la decisión si me quedo o no”, externó.



Sobre su paisano Clayvin Zúniga, referente del gol en las filas limeña, Ósman Elis confesó que “conozco a Clayvin (Zúniga), sé que le ha ido muy bien acá, es un jugador bien querido por la gente de acá, se ha hecho un nombre a base de goles, él me ha hablado bien del equipo y por eso tampoco dudé en venir a trabajar”, indicó. “Veremos qué pasa, espero llenar las expectativas del profesor y de la dirigencia, prometo solo trabajar a fin de lograr un cupo en el equipo, me he sentido bien en mi primer entrenamiento y la idea es quedarme acá”, señaló con confianza el jugador hondureño.