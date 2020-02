Osvaldo Blanco: "Yo no me dejo llevar por los resultados"

El delantero colombiano, Osvaldo Blanco, será titular con Alianza ante Limeño, en juego que se disputará esta tarde, por la jornada 5 del Clausura 2020. Volverá a estar en la inicial alba luego de afrontar un proceso febril, la semana anterior. Actualmente, Blanco es el líder de goleo individual con tres tantos

Ahora, Blanco solo piensa en aportar a su equipo, que viene de perder dos juegos consecutivos. Pero el cafetero no quiere ahogarse en un vaso con agua y espera que el plantel capitalino supere pronto el sinsabor que vive actualmente.

'"Esto solo es un cachetazo. Tenemos tiempo para poder mejorar. Yo no me dejo llevar por los resultados, porque a veces se puede ganar y jugar mal, se puede perder, también., Pero lo más importante es que el grupo esté bien. Si eso está mal, todo falla. Creo que como grupo estamos unidos, conscientes de que esto es responsabilidad de nosotros'", dijo el delantero suramericano.

Blanco no quiere perder la calma, luego de un buen inicio de torneo en lo individual. Marcó los tres goles que tiene hasta ahora en las primeras dos fechas de esta competencia. ''Tengo tranquilidad. Yo soy muy creyente en Dios, me inclino a él y le pido que me ayude a hacer bien las cosas en mi trabajo, para ayudar a que el equipo salga de este mal momento'", dijo el atacante de la representación blanca.