Osvaldo Escudero lamenta la falta de puntería en derrota ante Alianza

Osvaldo Escudero, técnico del Águila, achacó a sus pupilos la falta de puntería acusada ante el Alianza. El estratega argentino sostuvo que su equipo disfrutó de varias jugadas para evitar la derrota, pero al final pagó caro tanto error ofensivo.

"Me voy conforme por lo hecho en el segundo tiempo. Les provocamos muchas situaciones de gol. Me tengo que quedar con eso. Somos un equipo en formación y nos hace falta mucho trabajo", apuntó el entrenador suramericano.

Escudero apuntó que las desconcentraciones ofensivas se dieron sobre todo en el segundo tiempo, cuando los emplumados buscaron reponerse del primer tanto en contra.

"Después, en el segundo tiempo, no provocamos tanto. Tuvimos una en el palo y otra de Lezcano. Fueron dos jugadas en las que dimos mal el último pase. Pero llegamos y lo intentamos. Lo que pasa es que Alianza es un equipo que tiene una y la mete", apuntó Escudero.

"Después quizá no llegan, pero esta es la jerarquía de este plantel. Nosotros hemos llegado en seis y siete ocasiones y no metimos un gol. Entonces, tenemos que seguir trabajando de la misma manera. Estamos en formación. Ahora están llegando refuerzos y estamos viendo si hay jugadores que deben estar en el once titular. Por eso hay que estar tranquilos", mencionó.