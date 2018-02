Osvaldo Escudero lo cuenta todo: Así fue su salida del Águila

En frío, luego de su sorpresiva salida del Águila antes de la jornada 10 del Clausura 2018, el entrenador argentino Osvaldo Escudero habló de su salida del club y opinó de todo: de su relación con la directiva, de los extranjeros, del plantel de jugadores y de lo que él cree que generó su salida.

¿Cómo se dio su salida del Águila?

Me llamaron y me tuve que ir a la casa club para que me comunicaran lo de mi salida. Yo estaba viendo un video del juego ante Audaz para corregir errores y empezar a planificar el entrenamiento de este viernes, en vísperas del clásico ante FAS, y se vino esa decisión que me tomó por sorpresa.

Creo que veníamos haciendo un buen trabajo, pero hay que aceptarlo. Sorprende en el momento que me lo dicen, pero más que nada me quedo tranquilo por el trabajo que hicimos en Águila. Quería que Águila estuviera en los primeros puestos. Estábamos terceros en la ubicación. De los nueve juegos que habíamos disputado, en cinco habíamos jugando muy bien. Es una lástima que no podamos seguir.

¿Cómo cierra este capítulo con Águila, desde su perspectiva?

Para mí fue un linda experiencia estar en Águila, que es un club grande, exigente. Los dirigentes y la gente te exigen mucho y uno tiene que estar a la altura. Hace mucho que Águila no sale campeón y por ahí va la ansiedad de la gente, porque las cosas salgan bien. Íbamos por buen camino. La decisión de la dirigencia nos tomó por sorpresa.

¿Cierra bien con la dirigencia?



Sí, porque no había tanta relación. Nos hemos juntado muy pocas veces en este año. Quizá el año pasado había más comunicación, porque teníamos mucha llegada con Pedro Arieta hijo y su papá también. Ya en este año hubo muy poca comunicación. Creo que en este torneo no nos reunimos con la dirigencia más de dos veces.

¿Eso afectó su trabajo de alguna u otra manera?

No, porque a mí nadie me comunicó nada. Trabajé muy tranquilo. Agradezco a la dirigencia del Águila porque me dejó trabajar tranquilo. Nunca hubo relación mala con la dirigencia. A veces uno opina sobre cosas que de pronto las podían cumplir o no. No tengo nada que decir de la dirigencia. Pero sí estoy sorprendido. Pensaba llegar hasta el final del campeonato. Creo que sí jugábamos de esa manera, íbamos a llegar a disputar la final.

Con usted se fueron los extranjeros Damián Luna y Jaime Sierra, dos piezas que avaló para su contratación. Usted dijo el jueves que, sobretodo Luna, no estaba al nivel de los nacionales. ¿Por qué darles entonces el aval para ficharlos en este Clausura 2018?

Nosotros queríamos que agarraran ritmo. Sabíamos que Sierra iba a funcionar, porque es un gran jugador. Yo lo pensaba poner ante FAS, pero no me dieron el tiempo. Yo dije que lo trajeran y me hago responsable.

Pero antes de Luna pedí a cuatro jugadores que nunca se pusieron de acuerdo en traerlos. No eran jugadores caros, eran accesibles. Hablo de Flor del Mundo, Juan Aimar (que ahora está en FAS) y Óscar Guerrero, que estuvo en Alianza. Pero ya es historia. No sirve de nada que te diga estas cosas porque no tienen validez.

Desde el año pasado había pedido a Juan Aimar, que ahora está en FAS. Nunca se arregló a Aimar y después de Aimar hubo cuatro o cinco jugadores que le pedimos a la dirigencia y nunca vinieron.

Cuando estaba por cerrarse el libro de pases, vimos a Luna en unos videos. A parte traía un buen currículo por haber jugado en equipos de primera. Jugó en Grecia y Perú. Lo vimos en los videos y pensábamos que podía ayudarnos. Cuando lo vimos llegar nos dimos cuenta de que no estaba en el ritmo de los demás jugadores. Por eso le quisimos dar tiempo para que se ponga bien y eso parece que cayó mal en la dirigencia. Esa es cosa quizá me pasó factura.