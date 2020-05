Osvaldo Escudero podrá retornar a su natal Argentina

El técnico de Santa Tecla, Osvaldo Escudero confirmó que retornará a su natal Argentina luego de cinco meses de estar en El Salvador, dos de esos en cuarentena domiciliaria. Su retorno será gracias a la ayuda humanitaria que gestionó la embajada de Argentina en nuestro país.

"Regresamos el lunes a las 9 de la mañana hacia Argentina gracias a una ayuda humanitaria que se ha logrado a través de la embajada de Argentina en El Salvador, retornamos junto a mi expreparador físico Juan Gilardo para ver a nuestros familiares que no lo hago desde el 2 de enero pasado cuando vine al país" externó con emoción de regresar a su país y ver su familia.

"Llevamos ya dos meses de cuarentena, retorna junto a otros futbolistas y colegas, entre ellos está (Hugo) Bargas del FAS, (José) Vizcarra del Águila, (Daniel) Messina (ex técnico de Águila), (David) Boquín de Sonsonate y otros jugadores, seremos 38 ciudadanos argentinos entre civiles y deportistas los que viajaremos el lunes", admitió.

Sin ocultar su emoción, el Pichi está sabedor que el esfuerzo que hará al retornar al país podría ser el doble ya que es probable que deba guardar cuarentena en un centro de contención.

"Lo que pasa es que más allá que uno quiera contratar jugadores el problema es que cuando intenten ingresar van a pasar 30 días por la cuarentena, hay que esperar a que se normalice, es una idea clara de lo que debemos pasar una vez que intentemos regresar a El Salvador, pero la verdad ese esfuerzo valdrá la pena ya que el hecho de poder retornar y ver a mi familia en estos momentos difíciles y buscar pasar esta pandemia juntos me brinda las fuerzas necesarias para sobrellevar lo que nos vendrá más adelante", comentó.

PLANTEL LISTO

La decisión del técnico Escudero de retornar a su patria llega justo tras saber que el plantel que desea formar para encarar el torneo Apertura 2020 está en un 99 por cierto listo.

"El plantel está casi cerrado, nos falta un delantero extranjero, hay un jugador colombiano en la lista pero estamos en ese tema de lo de la cuarentena y la idea que deberá hacer cuarentena al llegar al país, estamos pendientes del acuerdo de su contrato, me pidieron mi opinión y por lo que he visto y por las referencias que he recibido acordamos que si había la posibilidad de contratarlo que lo hagan", admitió el técnico correntino", concluyó.