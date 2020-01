Oswaldo Blanco ya entrenó con Alianza

La incorporación del delantero colombiano Oswaldo Blanco fue una de las novedades en el primer entrenamiento del 2020 del campeón Alianza.

El equipo albo regresó de la pausa de fin de año y el técnico Wilson Gutiérrez ya tiene en sus filas a uno de sus cuatro refuerzos extranjeros.

El cafetero se metió de lleno en el primer contacto con sus nuevos compañeros de equipo.

"Agradecido con Dios por esta oportunidad, con los directivos y el cuerpo técnico que han confiado en mi. Yo sé que hay muchas expectativas por mi llegada y yo pretendo dar lo mejor que es lo que he hecho durante mi carrera y devolverle esa confianza a los que confían y a los que no demostrarles que estoy capacitado para estar en este club tan grande", comentó el colombiano en su primera aparición ante las medios deportivos salvadoreños.

Sin dudarlo, el suramericano, que llega desde el ascenso argentino, admitió que en equipos como Alianza siempre hay presión, por historia y otros detalles.

"Me gustó todo lo que me dijeron de este club. Todo hizo que yo estuviera acá. Mo velocidad es la característica primordial. Soy fuerte. Me gusta buscar el gol. Sé dónde estoy", aseguró.

Blanco usará el dorsal 7 en su camisa que era del exdelantero albo, Raúl Peñaranda, eindicó que por venir a un equipo campeón la exigencia será mayor. "Ser campeón es un agregado y el hincha siempre quiere más. Sabe que este es club más grande del país", dijo el cafetero.

Además de Oswaldo Blanco también entrenó con los capitalinos César Flores, refuerzo albo que el torneo anterior jugó con el Chalatenango.

"Es una puerta bastante importante en mi carrera, creo que vengo con toda la disposición y con las ganas de hacer las cosas bien. Hay un buen grupo y por eso es el campeón. Me sorprende un poco y me siento agradecido con Dios por llegar a esta institución que es una de las más grandes del país", dijo Flores.

En los próximos días se incorporarán al cuadro albo el mediocampista mexicano Felipe Ponce Ramírez, el uruguayo José Varela y el charrúa Gerardo Maximiliano Freitas.

Esto expresó Wilson Gutiérrez: